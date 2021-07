Christian Yaipén ayuda a Eva Ayllón durante la selección de concursantes en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / "La Voz Perú"

Durante las últimas emisiones de "La Voz Perú", nuevas figuras de la música se sumaron para apoyar a los entrenadores. Entre ellos, destacó el cantante de cumbia Christian Yaipén, quien dio su soporte a Eva Ayllón en la selección de los mejores equipos.

Después de una batalla de canto entre los concursantes Ciané Siverio y Thony Valencia, la cantante criolla consideró tan valiosos los aportes del líder del Grupo 5 que, el pasado 21 de julio, sugirió que en la próxima temporada se sume a los 'coaches' del programa.

"Me ha ayudado mucho. No es por nada, a mí no me tienen por qué hacer caso, pero creo que, de tener la oportunidad de estar en 'La Voz', este señor [Christian Yaipén] debería estar en una silla", señaló Eva Ayllón.

El pedido de la ganadora de un Latin Grammy se sumó, así, a las solicitudes que desde redes sociales vienen haciendo los seguidores de "La Voz Perú", quienes exigen la inclusión de Christian Yaipén entre los miembros del jurado.

Eva Ayllón y Christian Yaipén preparan concierto

Daniela Darcourt y Christian Yaipén fueron convocados por la cantante criolla Eva Ayllón para ser parte de “Emociones”, el nuevo concierto online que se realizará el próximo 27 de julio y en el que la maestra le rendirá homenaje al Perú por su Bicentenario de Independencia.

“Espero que al público le guste este show, con el que podrán, de alguna manera, como ya lo he dicho antes, disipar un poco las penas y pasar un momento agradable escuchando nuestra música, sobre todo en estas Fiestas Patrias”, invitó la consagrada artista en un comunicado de prensa.

El acercamiento entre Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Christian Yaipén se dio tras los bastidores de “La Voz Perú”, programa de canto en el que los tres participan.

“Daniela y Christian son extraordinarios cantantes. Hemos hecho un lindo show, les prometo que lo van a disfrutar de principio a fin”, aseguró la ganadora al Grammy a la Excelencia Musical en 2019.

