"La Voz Senior": Mamá de Tony Succar lo sorprende y ambos interpretan 'Quimbara'. | Fuente: Composición

"La Voz Senior" fue muy emotivo para Tony Succar luego de que su mamá, Mimi Succar, llegara de Estados Unidos para sorprenderlo en las audiciones a ciegas. Tras interpretar 'Quimabra', todos los entrenadores voltearon y ni bien comenzó a cantar, el percusionista reconoció la voz de su madre.

Al terminar su presentación, ambos corrieron a abrazarse y el ganador de dos Latin Grammy no pudo evitar conmoverse al contar que sus padres hicieron lo posible para sacarlo adelante, no sin antes resaltar que siempre honrará a sus progenitores en vida.

"Cuando me llamaron para la voz senior, decía 'wow' cuánto quisiera que mi mamá participe porque es importante honrar a nuestros padres. Tú me has dado todo, mi papá también, yo estoy parado aquí por ustedes. Desde los 13 estoy tocando y desde siempre los miraba, y cómo dominaba el escenario, yo soy tu réplica y gracias por venir", dijo Tony Succar.

Sin embargo, con voz entrecortada, comentó que su padre tiene como artista preferida a su esposa y lo considera un ejemplo. Además, se quebró al contar que él tuvo que trabajar mucho en Estados Unidos para darle educación: "Te fuiste de Perú a Estados Unidos y siempre has hecho todo, has limpiado baños, has pasado por trabajos horrorosos donde te humillaban, lo vi humillado, pero siempre trabajando", agregó en "La Voz Senior".

El mensaje de Mimi para Tony Succar

Al verlo llorar, Mimi se acercó para abrazar a Tony Succar y le dedicó unas emotivas palabras: "Hijito de mi corazón, lo principal es que somos una familia, eso es lo más importante. Mi familia tuvo muchos problemas, todos lo tienen, estamos contigo siempre, es muy lindo esto y gracias por el momento. Gracias por reunirnos", dijo la señora.

Ahora, el percusionista peruano confesó que pronto estará produciendo algo junto a su madre ya que quiere cumplir su sueño de tener un disco: "Mi mamá se dedica a sus nietas, yo siendo productor nunca he podido hacer una producción a mi mamá, creo que tengo que reflejar eso y los padres también tienen sueños y qué mejor que darle ese homenaje en vida porque al final nadie es nada sin sus padres. Todo lo que he aprendido es de ellos", aseguró.

Por otro lado, el padre de Tony Succar comentó que si bien sus papás lo guiaron en su camino, fue él el responsable de su éxito. "Nosotros hemos cumplido, pero es tu esfuerzo. Nosotros te vamos a seguir apoyando y es bonito ver que hay chicos que se inspiran en ti, eso me hace orgulloso, me siento bendecido de que inspiren a otros muchachos", contó en "La Voz Senior".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.