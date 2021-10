Angela Caballero contó que fue su sobrina quien le animó a participar en 'La Voz Senior' y su historia conmovió a Daniela Darcourt. | Fuente: Composición

El viernes 15 octubre se vivió un momento emotivo en “La voz senior” luego de que la participante Angela Caballero contara la verdadera razón por la que decidió formar parte del programa de Latina.

“Voy a hablar de algo personal que no quiero que sea tristeza. Clarita es hija de mi hermana, quien se fue muy joven. Clarita y sus hermanos fueron como hijos míos. Ella está atravesando un cáncer que está superando bien”, dijo la concursante.

Además, agregó que su sobrina fue quien le motivó para formar parte de “La voz senior”. “Ella me dijo: ‘Tía, ¿por qué no te inscribes?’, y yo le quise dar esa alegría, por eso estoy aquí”, contó Angela Caballero.

Esta historia hizo que Daniela Darcourt se quebrara y más aún cuando Clara estuvo conectada por Zoom, por lo que se animó a dedicarle unas palabras: “Me has hecho llorar. Me siento muy contenta por lo que has logrado, muy emocionada por su presentación, es emocionante verla, esa ternura que siempre ha inspirado y con la música mucho más”, sostuvo.

Daniela Darcourt es entrenador de "La voz kids"

Después de que fuera entrenadora en "La voz Perú" y actualmente en "La voz senior", Daniela Darcourt continuará como coach en la próxima edición de "La voz kids".

La salsera está pisando fuerte en la escena musical y, al ser una artista nueva, se espera que pueda ser ejemplo de los pequeños que buscan iniciar su carrera desde niños.

Actualmente, Daniela Darcourt está presente en la etapa de los knockouts de "La voz Senior" y cada vez falta menos para conocer al ganador de la primera temporada de este espacio de entretenimiento.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.