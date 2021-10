Luis Ángel Reddel conmovió a Eva Ayllón tras su participación en "La Voz Senior". | Fuente: Composición

En la última emisión de “La Voz Senior”, Eva Ayllón no pudo ocultar sus lágrimas luego de que uno de los concursantes de su equipo, Luis Ángel Reddel, interpretó el tema ‘Cada domingo a las 12’ en versión tango, género de su natal Argentina.

De acuerdo con la artista peruana, esa canción le recuerda a su abuela que falleció hace 43 años cuando ella se encontraba cantando en Chile.

“Este es un tema muy complicado cuando lo escucho, era el año 1978 y tenía que presentarme en el Teatro Municipal de Santiago de Chile y me avisan que mi abuela había muerto, parte de mi vida entera había muerto. Desde ahí me quedó esta cicatriz con este tema, para mí cantarlo es difícil y escucharlo como lo hace Luis Ángel, ya lo van a ver”, contó Eva Ayllón muy conmovida.

El participante de “La Voz Senior” no solo logró hacer llora a la criolla sino también a los demás entrenadores quienes se pusieron de pie para aplaudir su presentación.

Eva Ayllón se quiebra al recordar a su sobrino

Esta no es la primera vez que Eva Ayllón que conmueve en "La Voz Senior" ya que el pasado 5 de octubre, la cantante criolla no pudo contener las lágrimas al escuchar un tema interpretado por uno de los participantes del programa y que le recordó a su sobrino que falleció de leucemia.

En la noche de la etapa de conciertos, Denys Torres, el primer integrante del equipo de Daniela Darcourt, se subió al escenario para cantar "No me hace falta", balada de Manuel Mijares. Su emotiva interpretación conmovió a todos los miembros del jurado y reveló el motivo que lo inspiró a hacer una presentación muy destacable.



"Ayer nació el hijo de mi nieta, soy bisabuelo y pensé en él y me siento muy orgulloso al estar acá". Inmediatamente, Cristian Rivero notó que Eva Ayllón se había conmovido hasta las lágrimas por esta canción y no dudó en preguntarle qué había pasado. "¡La canción es muy fuerte! Es algo muy personal, yo tuve un sobrino al cual amé y amo con toda mi locura y lo tengo en foto en la puerta de mi habitación y cada vez que yo salgo de mi cuarto me persigno y está mi papá, mi mamá, él y otras personas más", explicó la cantante.

"Y cuando a los 12 años la leucemia se lo llevó, yo tuve que escuchar esta canción por primera vez, hace muchos años. Entonces eso es lo que me has trasmitido y en realidad he escuchado tu voz, tu sentimiento y eres fenomenal", le dijo a Denys para felicitarlo.

