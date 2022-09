Es la segunda vez que Graciela Fajardo se presenta en 'La Voz Senior'. | Fuente: Latina

La noche del 15 de septiembre, La Voz Senior volvió a vivir un emotivo momento. Y es que la participante Graciela Fajardo, de 76 años, llegó a las audiciones a ciegas con la ilusión de convertirse en una artista profesional, pero los nervios la traicionaron.

La concursante interpretó el tema De qué manera te olvido, pero en la segunda estrofa de la canción se olvidó la letra: "Me olvidé, me olvidé la segunda parte", expresó con tristeza. Aunque su presentación no convenció a los entrenadores, la septuagenaria recibió palabras de aliento para que no renuncie a su sueño.

"No te preocupes, insiste hasta que entres, tienes que hacerlo hasta que entres y te des el gusto de que las sillas volteen por ti, por favor", le dijo Eva Ayllón.

Mientras tanto, Daniela Darcourt recordó que doña Graciela ya había participado en la primera temporada del reality musical, y la instó a seguir preparándose para que cumpla su objetivo.

"Yo recuerdo tu carita, tú estuviste también en la temporada pasada. Mira 'Chelita' el que sigue la consigue, has escogido una canción bonita. Te animo a que no desistas y estoy segura de que esto es tu sueño, estoy completamente convencida que a la próxima estas sillas van a voltear con todas de la ley para ti. Gracias por acompañarnos una vez más", expresó la salsera.

Recibe el respaldo de su familia

Tras recibir el apoyo de los entrenadores, la participante abandonó el escenario para reunirse con sus hijas y sus nietas, quienes la esperan en otro ambiente. Ella aseguró que si había una nueva temporada de La Voz Senior no dudaría en repetir el plato.

"El señor me está permitiendo participar en este concurso, lo hago para el ejemplo de mis hijos y nietos que cuando quieran conseguir algo hay que seguir para adelante; como digo, la cima está bien alta, pero paso a paso se puede llegar. Si hay otra temporada de todas maneras yo lo intento", manifestó.

El último ganador de La Voz Senior

En octubre de 2021, La Voz Senior cerró su temporada con el triunfo de Mito Plaza, el concursante ferreñafano que se impuso frente a sus contrincantes Óscar Centeno, Lourdes Carhuas y Luis Ángel Reddel al conseguir el mayor voto del público.

Plaza arrancó el show junto a sus entrenadores, el dúo Pimpinela. Entonaron los tres la balada romántica El amor no se puede olvidar, cuya letra conmovió al jurado y al resto de los participantes, al aludir a la esposa del concursante, fallecida después de saber que el ganador había entrado a La Voz Senior.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.