El exintegrante de Menudo René Farrait y Raúl Romero son los nuevos entrenadores de la segunda temporada de 'La Voz Senior'. | Fuente: Composición

'La Voz Senior' confirmó su renovado equipo de entrenadores con el que contará la segunda edición: Eva Ayllón y Daniela Darcourt repiten en las sillas giratorias, mientras que Raúl Romero y René Farrait debutarán en la franquicia internacional. Sin embargo, todavía se desconoce quiénes serán los asesores de la fase de 'las batallas'.

Los nuevos coaches confirmados del formato sustituirán al Dúo Pimpinela y Tony Succar, quienes ocuparon las sillas en su primera edición del concurso.

Raúl Romero, cantante y expresentador vuelve a la televisión tras varios años fuera de las pantallas, marcando su regreso en 'La Voz Perú', uno de los programas de canto más exitosos de la televisión mundial. Con su amplia experiencia en la música y en programas concurso llega en busca de convertirse en el ganador de la temporada. Según información obtenida por parte de la producción, el popular 'Cara de haba' será visitado por varios fans.

La sorpresa llega con el anuncio del cantante puertorriqueño René Farrait, como el cuarto entrenador de la nueva temporada. El exintegrante de Menudo reconocido por 'Claridad', 'Fuego', 'Subete a mi moto', entre otros éxitos, se encuentra en el país para buscar a la mejor voz senior del Perú.

Raúl Romero regresó a la televisión después de muchos años y, esta vez, será entrenador de 'La Voz Senior'.

'La Voz Senior' iniciará su temporada

La señal de Latina sigue apostando por los programas de canto. Por ello, llega 'La Voz Senior', formato que busca a la mejor voz del Perú entre las personas de 60 años a más junto a un selecto grupo de entrenadores y entre ellos estará el exintegrante de Menudo, René Farrait y Raúl Romero.

Las únicas artistas que siguen en el programa son Daniela Darcourt y Eva Ayllón, sin embargo, Romero confesó hace unos meses que no regresaría a la tv, se refería a conducir un programa de reality: “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en este momento; no está en mis planes actuales”, dijo en ese entonces. No obstante, ahora vuelve como entrenador.

¿De qué trata 'La Voz Senior'? Igual que el formato original, constará de tres etapas: las audiciones a ciegas, las batallas y, finalmente, los conciertos donde se definirá al ganador.

