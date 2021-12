Cristian Rivero conducirá el especial navideño de Latina, con los participantes de sus programas concurso. | Fuente: Instagram

Hoy viernes 24, a las 9:00 p.m., Latina transmitirá un especial navideño, que contará con la participación de los concursantes de sus programas de canto "La Voz" y "Yo Soy".

La conducción de este especial estará a cargo de Cristian Rivero, quien señaló que “Habrá un gran despliegue con participantes de “La Voz Senior”, "La Voz Kids”, participantes de “Yo Soy” y los consagrados”.

Si bien Cristian Rivero no ha dado mayores detalles sobre quiénes catarán en el especial, sí indicó que los participantes interpretarán villancicos con “ondas más urbanas”, así como clásicos de Navidad.

“Será un programa lleno de emociones, donde cada uno de nosotros contará cuál es su mayor deseo para esta Navidad”, concluyó el conductor.

Eva Ayllón dio concierto con los finalistas de "La Voz Kids", "La Voz Perú" y "La Voz Senior"

En la noche del 10 de diciembre, Eva Ayllón regresó a los escenarios limeños para ofrecer su último concierto del 2021. A casa llena, la maestra compartió la tarima con sus pupilos César Vicente de "La Voz Kids", Valeria Zapata de "La Voz Perú" y Julio César Mancilla de "La Voz Senior".

Canciones como “Andar, andar”, “Hilda”, “Nunca podrán”, “Alma de mi alma”, “Cuando llora mi guitarra”, “Regresa”, “Propiedad privada”, “Nuestro secreto”, “Que somos amantes”, “Huellas” y “Toro mata”, entre otras, antecedieron la actuación de los participantes.

'El Viejo' Rodríguez también se sumó al show para el bloque en el que Eva Ayllón presentó a los exparticipantes de los distintos formatos de "La Voz" en los que Eva Ayllón hizo de entrenadora, junto a otros músicos nacionales e internacionales.

“En mi país hay voces extraordinarias y este es el único programa, del que fui jurado, que saca nuevos valores. Yo tengo nuevos valores, esta vez voy a presentarles solo a tres. Lamentablemente, un infarto cerebral leve tiene a Luis Ángel Reddel en cama, pero ya le dije tiene que sanarse porque hay mucho por cantar”, apuntó la criolla.

