Dina Páucar y Anita Santivañez se mostraron en contra de los imitadores de "Yo Soy". | Fuente: Composición

Las cantantes folclóricas Dina Páucar y Anita Santiváñez recordaron cómo fueron sus inicios en la industria musical y revelaron que no fue nada fácil, sin embargo, destacaron que su esfuerzo y dedicación las llevó a tener un nombre en la industria.

Ambas se mostraron en contra de los imitadores de “Yo Soy” quienes utilizan el nombre de un cantante para generar ingresos. “Una cosa es cantar canciones de tus artistas que admiras, pero otra imitar y hacerse pasar por alguien”, dijo la popular ‘Diosa del amor’.

Asimismo, Dina Páucar aseguró que sufrió mucho en su adolescencia y juventud para lograr ser reconocida en la escena musical nacional e internacional. “Este camino nos ha costado, hoy la juventud tiene una ventada que son las redes y ayuda mucho. A nosotros nos costó sacrificio. Hay que saber respetar”, agregó para La República.

Estas declaraciones fueron apoyadas por su colega Anita Santivañez: “Uno sabe que hay personas que siguen tu carrear muy de cerca, pero otra es usurpar ese sitio. A nosotros colocan grande ‘Anita Santiváñez’ y abajo solamente ‘Yo Soy’. Pero están utilizando tu marca, tu nombre, tus años, tu trabajo”, sentenció.

Dina Páucar se mostró en desacuerdo con los imitadores de "Yo Soy". | Fuente: Instagram | Dina Páucar

Dina Páucar arremetió contra "Yo Soy" en el 2019

No es la primera vez que Dina Páucar criticó duramente a los participantes del programa "Yo Soy" que realizan presentaciones imitando a los artistas originales "van con su pista, cantan y cobran un sencillo". En el 2019, Páucar se unió a la incomodidad de Rosario Lara, hija de Carmencita Lara que envió cartas notariales a la producción del espacio televisivo y a la imitadora de su madre, Roxana Alva, quien ganó la temporada 24.

"Nos cuesta muchísimo para promocionarnos y no puede ser justo que alguien venga, se peine, se maquille como tú y salga con toda la ayuda, no me parece justo. Yo también estoy en contra de eso, gente que lucra con el talento de uno. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff, pagamos pasajes y vuelos a más de 15 personas, tenemos un abogado, un contador y ellos van con su pista y cantan y cobran un sencillo", comentó al diario Ojo.

Tras cumplir más de 30 años de carrera artística, Páucar se dirigió directamente a Ricardo Morán, productor de "Yo Soy", para que se apoye al artista verdadero y no a "los imitadores".

"Me van a decir envidiosa, pero ya salió una Dina Páucar al costado de la verdadera Dina haciendo eventos gratis. (En el caso de la imitadora de Carmencita Lara), seguro que ni le ha llevado ni un ramito de flores a la pobre Carmencita, que me digan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Qué pena que este programa tan grande pueda apoyar este tipo de cosas y no le da la oportunidad al artista verdadero", finalizó.

NUESTROS PODCASTS