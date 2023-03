El cómico peruano es recordado por su frase "Pal otro año será", que se volvió un popular meme en redes sociales. | Fuente: Facebook / Pompin

El cómico Alonso Gonzáles Mendoza, mejor conocido como 'Pompinchú', había expresado su entusiasmo por el regreso de "Los ambulantes de la risa" a Panamericana Televisión. Junto a Kike Suero, 'Mondonguito' y Edwin Aurora, el reconocido personaje formaba parte del nuevo elenco.

Sin embargo, la ilusión le duró pocos días luego de enterarse que no se trataba de un programa propio, como ocurrió en la década del 90, sino de una secuencia dentro del espacio sabatino que conduce Andrés Hurtado. Frente a tal decepción, 'Pompinchú' decidió dar un paso al costado.

"Nos han dicho que solamente un mes estaremos en el programa de Andrés Hurtado y eso no me conviene porque yo, prácticamente, pensé que era un programa que nos iban a brindar, pero veo que solamente por un mes estaremos con Andrés Hurtado. Entonces, les dije a los muchachos que ya no voy", manifestó a El Popular.





Kike Suero feliz por su regreso a la televisión

Quien sí está saltando en un pie por el regreso de "Los ambulantes de la risa" es Kike Suero. El cómico aseguró que está feliz de volver a la televisión y reencontrarse con algunos de sus colegas de la calle.

"Estoy contento de volver a hacer humor, de hacer reír al público y espero que nos respalden. La gente está contenta con vernos de nuevo en pantallas, y prometemos muchas sorpresas el sábado por Panamericana Televisión, un canal que ha sido mi casa por muchos años y me emociona volver", comentó al citado medio.

El regreso de "Los ambulantes de la risa" se anunció tras el próximo estreno de "Jirón del humor", el programa liderado por el reconocido 'Chino Risas' que llegará a abril por Latina.

'Pompinchú' con el elenco de 'Los ambulantes de la risa'. | Fuente: Facebook

Dorita Orbegoso se incorpora a la conducción de 'Jirón del humor'

Hay un nuevo jale para "Jirón del humor", el programa que trae de regreso a los cómicos ambulantes. Se trata de la animadora Dorita Orbegoso, quien a través de un avance confirmó su retorno a la pantalla chica y que tendrá como compañeros a los populares 'Cachay', 'Chino de Risas', entre otros humoristas.

"Ya es un hecho. Ya estoy en Latina. En abril no se pierdan 'Jirón del humor'", escribió la modelo en una publicación de Instagram, donde compartió un video en el que se escucha a dos cómicos que buscan saber quién será el nuevo miembro del espacio televisivo al mismo tiempo que la silueta de Orbegoso puede verse en la pantalla.

Durante su paso por la televisión, Dorita Orbegoso se ha desempeñado como conductora y bailarina. Ha pasado por programas como "El gran show", "Reinas del show", entre otros. Sobre su retorno a la pantalla chica, la animadora de eventos dijo al diario Trome: "Pocos saben cuánto deseaba que mi hijo me vea en la TV y pueda sentirse orgulloso de mí".

