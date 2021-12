El protagonista de 'Luz de Luna', André Silva confirmó que Michelle Alexander le reveló que habrá segunda temporada. | Fuente: Instagram

Tras el éxito de “Luz de Luna”, Michelle Alexander confirmó que tendrá segunda temporada y volverá a ser protagonizado por André Silva. De acuerdo con el actor peruano, quien celebró los 100 capítulos de la primera parte, se mostró feliz de que habrá una continuación de la historia.

“Michelle Alexander (productora de ‘Del Barrio Producciones’) nos ha sorprendido con esa noticia y, de verdad, nos alegra muchísimo”, dijo el artista en América Tv.

Asimismo, André Silva agradeció a los fanáticos por seguir enganchados a “Luz de Luna” que se transmite de lunes a viernes en las noches.

“Estamos muy contentos con la preferencia del público y seguiremos dando lo mejor de nosotros en cada escena. Nos sentimos muy agradecidos con todas las familias que se reúnen para ver esta gran historia de amor”. Se vienen capítulos muy emocionantes así que no se la pueden perder”, agregó.

¿De qué trata "Luz de Luna"?

"Luz de Luna", novela de Del Barrio Producciones es protagonizado por André Silva y la venezolana Vanessa Silva. ¿De qué trata? Pues la historia girará en torno a León (Silva), un cantante de cumbia que, gracias a su amiga (Vanessa), poco a poco logra hacerse conocido. Además, se enamoran y es ella la que se convierte en su inspiración.

Vanessa Silva es una actriz es reconocida en Venezuela y ha protagonizado diferentes producciones en su país como “El man es Germán recargado”, “El Taxista”, “Papá a toda madre”, “A puro corazón” y “Los profesionales de las tareas”. Por otro lado, participó en el videoclip de “Aunque ahora estés con él”, canción de Ricardo Montaner que estrenó en el 2016.

