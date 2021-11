Michelle Alexander aseguró que volvería a trabajar con Melissa Paredes en una producción. | Fuente: Composición (RPP Noticias / Instagram)

La productora Michelle Alexander aseguró que no tendría problema en volver a convocar a Melissa Paredes para alguno de sus proyectos, luego del escándalo protagonizado por ella con el futbolista Rodrigo Cuba a raíz de su ruptura.

La también conductora empezó su carrera actoral en una serie de la conocida productora. Por ello, Alexander manifestó al diario Trome: "A Melissa le deseo lo mejor y ojalá que solucione los problemas familiares que tiene, pero por ahora no tenemos ningún plan con ella".

"No tenemos previsto ninguna producción con ella por ahora", añadió la cabeza de Del Barrio Producciones.

Además, Michelle Alexander aseguró que "cada guion tiene determinados perfiles de personajes". "Y nosotros buscamos los actores y actrices que se adecúen. Yo no le cierro las puertas a nadie, jamás haría eso", dijo.

De ahí que llamaría a Melissa Paredes del mismo modo en que "no tendría problema en llamar a otro actor. "No vivo pensando en Melissa Paredes, en qué personaje va a hacer, no vivo pensando en Sebastián Monteghirfo, pienso en la historia y de acuerdo a la historia se hace casting y se decide", precisó.

"Dos hermanas" fue la última producción de Michelle Alexander en la que participó Melissa Paredes. | Fuente: Del Barrio Producciones

"Luz de luna", segunda temporada

Por otro lado, "Luz de luna", la última producción de Michelle Alexander que se transmite con buena acogida en el público por América TV, tendrá una segunda temporada, según confirmó la productora.

"Ha tenido un superéxito desde que salimos al aire, tenemos una audiencia de 24, 25 puntos, y eso nos motiva a seguir trabajando más fuerte", destacó.

Pese a que al inicio consideró que la telenovela tendría 80 capítulos, con el tiempo decidieron "alargarla", pues "a la gente le encanta". "Vamos a ir hasta el otro año con la novela y por eso también decidimos hacer un concierto virtual este 20 de noviembre", subrayó Michelle Alexander.

"Sí habrá una segunda temporada. Tenemos contrato de exclusividad con América Televisión todo el 2022", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.