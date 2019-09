Macarena Macarena Vélez: Adolfo Bazán Gutiérrez no se presentó a declarar ante el Ministerio Público | Fuente: Composición

Hace unos días, el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, sobre quien pesa una denuncia por tocamientos indebidos por la modelo y exparticipante de "Esto es Guerra" Macarena Vélez, quien lo acusó de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores, además de haber grabado la situación, intentó salir del país. Luego de que se denunciara la situación en redes sociales, el 46° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima tramitó y ordenó 15 días de impedimento de salida del país.

Tras esto, Bazán Gutiérrez fue citado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer para declarar sobre la denuncia de Vélez. Sin embargo, no se presentó. La fiscal a cargo, Giannina Luna Gamarra, esperó hasta las 4 p.m., pero el abogado no se presentó. De acuerdo con diario El Comercio, Yorry Warthon, abogado de Macarena, contó que Bazán Gutiérrez intentó comunicarse con la modelo a través de otras personas.

Este jueves 5 de setiembre, la Fiscalía informó que Bazán podría ser declarado no habido luego de que no se presentase a la primera citación por la denuncia de Macarena Vélez. Este viernes 6 de setiembre se tiene programada la segunda citación a las 3:30 p.m.

De acuerdo con el diario Perú.21, "si mañana (viernes 5) no se presenta a la citación, entonces respecto de esta investigación, se le consideraría como no habido".



Macarena Vélez: Adolfo Bazán Gutiérrez no se presentó a declarar ante el Ministerio Público | Fuente: Instagram

MIYASHIRO SOBRE EL CASO MACARENA

El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro no dudó en volver a dar su posición por el caso de Macarena Vélez, exparticipante de "Esto es Guerra", quien denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, también denunciado porlos mismos cargos y de violación sexual por al menos cinco mujeres.

En entrevista con Encendidos de RPP Noticias, el director de la obra Voley, explicó que para él están claros los antecedentes de Bazán Gutiérrez.

"Me lo preguntaron la vez pasada, durante la conferencia de 'Voley' y no tuve ningún problema en comentar mi posición y decir lo que pienso. Creo que dado los antecedentes y los reportajes que hemos visto en los dominicales sobre el señor Bazán, está claro que sus antecedentes lo marcan. Eso está claro, además de su decisión de irse y él fue quién tuvo este incidente con Macarena Vélez, a quién no conozco", comentó.

"Creo que seguramente en este momento,(Macarena) no debe saber porque la han atacado", dijo en referencia a los comentarios que ha recibido la modelo a través de las redes sociales, después de denunciar a Bazán públicamente.