Macarena Vélez defiende a "Esto es Guerra": "Todo tiene consecuencias y debemos asumirlas" | Fuente: Instagram

Macarena Vélez rompió su silencio y habló sobre su salida de "Esto es Guerra", reality en el que trabajaba hasta hace unas semanas, quien se vio envuelta en la polémica luego de que el abogado Adolfo Bazán la grabara y tocara sin su consentimiento, hecho por el que fue denunciado posteriormente por tocamientos indebidos.

Macarena Vélez fue separada de “Esto es Guerra”, en medio de rumores de si su salida había sido consensuada por ambas partes. Es así que la chica reality usó su cuenta de Instagram para revelar una fotografía de la carta notarial que le fue enviada por ProTV el 20 de agosto. Vélez confirmó que no fue ella quien renunció al programa de concursos, sinola empresa que decidió separarla por decisión “unilateral”.

Usando sus redes sociales, la modelo quiso poner paños fríos a lo que había comunicado y agradeció a su exlugar de trabajo. "Si bien es cierto yo no quise irme de mi lugar de trabajo igual pienso que no estaba pasando por nada bonito y hasta ahora siento que tengo que recuperarme de todo. Yo agradezco enormemente a la producción de "Esto es Guerra" por abrirme las puertas y darme la oportunidad de trabajar ahí porque me encanta competir y luchar cada punto", escribió.

Agregó que ahora se dedicará a recuperarse. "Son una producción genial y agradezco de todo corazón. Espero el equipo de mis amores se lleve la copa. Todo tiene consecuencias y debemos asumirlas y para todos los que me siguen les prometo recuperarme y salir adelante de todo. Son lo máximo todos sus mesajes y siempre agradecida con los que me dieron la oportunidad"

MIYASHIRO SOBRE EL CASO MACARENA

El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro no dudó en volver a dar su posición por el caso de Macarena Vélez, exparticipante de "Esto es Guerra", quien denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, también denunciado porlos mismos cargos y de violación sexual por al menos cinco mujeres.

En entrevista con Encendidos de RPP Noticias, el director de la obra Voley, explicó que para él están claros los antecedentes de Bazán Gutiérrez.

"Me lo preguntaron la vez pasada, durante la conferencia de 'Voley' y no tuve ningún problema en comentar mi posición y decir lo que pienso. Creo que dado los antecedentes y los reportajes que hemos visto en los dominicales sobre el señor Bazán, está claro que sus antecedentes lo marcan. Eso está claro, además de su decisión de irse y él fue quién tuvo este incidente con Macarena Vélez, a quién no conozco", comentó.

"Creo que seguramente en este momento,(Macarena) no debe saber porque la han atacado", dijo en referencia a los comentarios que ha recibido la modelo a través de las redes sociales, después de denunciar a Bazán públicamente.