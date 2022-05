María Pía Copello se despide de "Esto es guerra" y dedica emotivas palabras a Johanna San Miguel | Fuente: Instagram / María Pía Copello

El martes 4 de mayo, María Pía Copello se anunció que esta será su última semana en la conducción de “Esto es guerra”. El anuncio lo hizo Johanna San Miguel, la co-conductora del programa, con quien María Pía parecía tener algunos problemas, pero, por recientes declaraciones de ambas, da la impresión de que esto era parte del “show”.

Al ser entrevistada por “América espectáculos”, la conductora e influencer señaló que se retira por un tema de tiempos que le ha costado manejar. “Ya tenía un año más o menos comprometido de varios viajes y varias cosas. Tengo un libro de cocina que está nominado a los Gourmand Awards y me voy a en junio a Suecia, y cosas bonitas que me siguen pasando”, explicó María Pía.

También señaló que no quería volver a “Esto es guerra” porque le duele despedirse del programa. “Por eso es que no quiero regresar, porque de verdad que cuando me voy sí es doloroso… A veces le digo a Peter [Fajardo] eso, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la he pasado muy bien”.

Sin embargo, María Pía Copello no descartó volver en algún momento, ya que no solo le encanta la televisión, sino también el programa, donde ha hecho grandes amigos.

Su relación con Johanna San Miguel

Si bien durante buena parte de la última temporada de “Esto es Guerra” hemos visto a María Pía Copello y a Johanna San Miguel diciéndose “de todo”, parece que esto solo ha sido parte del espectáculo, ya que ambas se dedicaron emotivas palabras, a la raíz del adiós de la primera.

“Creo que era algo que merecíamos Johanna y yo. Se decían muchas cosas, nosotras mismas sentíamos cosas al rededor que no eran tan buenas, y ahora esto de conducir juntas no ha permitido conocernos, y saber que podemos ser amigas, que podemos llevarnos bien en televisión”, explicó María Pía.

Por su parte Johanna San Miguel señaló que disfrutó mucho la experiencia de tener una compañera mujer por primera vez en el programa:

“Ha sido un timing muy interesante; ha sido una dupla espectacular para mí. Compartir escena, además, con una mujer es algo que no he hecho antes. Es la primera vez que he tenido una dupla mujer, y ha sido justo María Pía, que tantas cosas se dijeron, dimes y diretes. Entonces, ha sido para mí tanto para ella una cosa espectacular”, comentó la ex Pataclaun.

Por último, María Pía Copello le deseó lo mejor a quien venga en su reemplazo. “El programa tiene que tener dos conductores. Entonces sí había que encargarle la conducción a alguien más y estoy segura de que la persona que viene lo va a hacer super bien”.

