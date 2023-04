El productor Peter Fajardo se pronunció sobre el posible ingreso de Mark Vito a 'Esto es Guerra'. | Fuente: Composición (Instagram)

El cambio físico de Mark Vito Villanella ha causado revuelo en redes sociales por estos días. Por eso, ante esta nueva imagen de la expareja de Keiko Fujimori, el productor de 'Esto es Guerra', Peter Fajardo, no descartó la posibilidad de ofrecerle un espacio en el reality juvenil.

"El formato [de 'EEG'] es un formato que gracias a Dios es muy moldeable. Y si entra él, puedo poner a otra persona en el otro equipo a la par para que compita. Es un personaje muy polémico y muy querido a la vez, ¿no?", afirmó en entrevista con el programa Magaly TV: La Firme.

¿Mark Vito como guerrero de 'Esto es Guerra'? "No me parece tirado de los pelos", sostuvo el productor. "Tendría que conversar con él, solamente lo he visto una sola vez. Porque tú sabes que, aparte de tener físico, es tener personalidad (...) Él está metido en la política, porque tú sabes que todo eso influye en el programa", explicó.

Desde que se separó de Keiko Fujimori, en junio de 2022, Mark Vito ha venido mostrando el resultado que el ejercicio constante ha producido en su cuerpo a través de TikTok, donde muchos seguidores han aplaudido su transformación. Incluso ha posado en fotografías con un actual competidor de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini.

Mark Vito y Keiko Fujimori se separaron

El 21 de junio de 2022, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su matrimonio con el estadounidense Mark Vito Villanella había llegado a su final después de casi 20 años. Esta noticia la dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales.

En aquel entonces, la excandidata presidencial afirmó que la decisión de separarse llegó "después de una amplia reflexión" y que lo hacen en los mejores términos. Además, reafirmó el compromiso de ambos "de seguir educando y sosteniendo con mucho amor" a sus dos hijas.

Keiko Fujimori indicó que por sus hijas ambos guardarán "estricta reserva sobre el tema" y no brindarán ningún comentario adicional sobre el anuncio. "Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo", tuiteó.

Keiko Fujimori y Mark Vito se casaron en diciembre de 2004 en Lima. La boda celebrada en el distrito de Miraflores fue oficiada por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. Son padres de Kyara Sofía, nacida en 2007, y de Kaori Marcela, nacida en 2009.

