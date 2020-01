¿Erick Elera conducirá "Esto es Guerra"? Esto dijo el actor sobre su ingreso al reality | Fuente: Instagram

El actor Erick Elera confirmó hace unos días su salida de la serie "De vuelta al barrio". Tras esta noticia y a la también salida de Mathias Brivio de la conducción de "Esto es Guerra", Elera surgió como posiblidad de ser su reemplazo y acompañar a Gian Piero Díaz frente al reality de competencia.

Elera fue consultado sobre los rumores y habló claro sobre su posible ingreso. "La conducción no me es muy ajena porque en algún momento he conducido 'Esto es Guerra', pero nadie me ha dicho nada, así que yo sigo con lo mío. En algún momento he conducido en Bolivia, en 'Veriverano' con Nataniel (Sánchez), me han invitado a 'Estás en todas'. Sí, me gustaría, ¿por qué no? Estamos para experimentar, para incursionar en una u otra cosa", dijo.

BUSCA LA INTERNACIONALIZACIÓN

El también cantante contó que viajará al extranjero para impulsar su carrera musical. "Me voy a Bolivia con Alisson (su esposa) y con Lucas (su hijo menor) a pasear y a trabajar. La idea es hacer el movimiento que se hizo aquí en Bolivia. Posiblemente iré a Ecuador para incursionar no solo en lo musical sino también en lo actoral", explicó.



Erick Elera no ha dado mayores declaraciones sobre sus proyectos, sin embargo, está preparando algo nuevo para este 2020 no solo relacionado a la actuación, también a la música:

“Se ha dicho que yo quiero dedicarme a hacer música de lleno y tampoco es así. Lo que he pedido son ciertos tiempos y nada más. Los planes que tengo a veces no se pueden concretar por los horarios de grabación que se dan a última hora. Yo no estoy pidiendo plata. Ok, no me vas a dar un sol más entonces veamos tiempos, pero si ya no puedes darme tiempos y no puedes dar más de nada entonces qué hago”.

Algunos de sus fanáticos creen que Erick Elera puede estar en otra producción en televisión ya que ha salido en varias series peruanas como “Al Fondo Hay Sitio”, donde se hizo conocido.