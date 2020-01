Erick Elera se despide de "Oliverio" con emotivo mensaje en Instagram | Fuente: Instagram

Erick Elera confirmó por medio de su cuenta de Instagram que no seguirá formando parte del elenco de la serie peruana “De vuelta al barrio” ya que tiene nuevos planes para este 2020.

Con un emotivo mensaje en su red social, el famoso “Niño cara de pez” subió una imagen de su recordado personaje, Oliverio, agradeciendo al público por la acogida:

“¡Simplemente gracias! Cerramos una muy linda etapa y un bello reto. Gracias por la confianza. Me despido ‘De vuelta al barrio’”.

Después de haber lanzado la publicación, su esposa, Allison Pastor, también se unió a las muestras de apoyo que recibió Erick Elera y le dedicó un post en Instagram:

“Mi amor, cierras una etapa, un personaje muy querido por ti, por nosotros, por el público. Se que fue una decisión muy dolorosa para ti porque amas tu trabajo, amas a Oliverio, amas actuar, pero por algo pasan las cosas. Eres un hombre muy talentoso y te admiro muchísimo”, escribió.

Erick Elera no ha dado mayores declaraciones sobre sus proyectos, sin embargo, está preparando algo nuevo para este 2020 no solo relacionado a la actuación, también a la música:

“Se ha dicho que yo quiero dedicarme a hacer música de lleno y tampoco es así. Lo que he pedido son ciertos tiempos y nada más. Los planes que tengo a veces no se pueden concretar por los horarios de grabación que se dan a última hora. Yo no estoy pidiendo plata. Ok, no me vas a dar un sol más entonces veamos tiempos, pero si ya no puedes darme tiempos y no puedes dar más de nada entonces qué hago”.

Algunos de sus fanáticos creen que Erick Elera puede estar en otra producción en televisión ya que ha salido en varias series peruanas como “Al Fondo Hay Sitio”, donde se hizo conocido.