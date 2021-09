Anthony Aranda es la pareja de baile de Melissa Paredes en "Reinas del show". | Fuente: Instagram/@anthonyarandab

A través de las redes sociales, Anthony Aranda, pareja de baile de Melissa Paredes en el programa “Reinas del show”, confirmó también haberse contagiado de COVID-19. El bailarín agregó encontrarse estable de salud y que solo espera volver muy pronto al escenario del programa para continuar con sus actividades.

Unos días después de que Melissa Paredes revelara tener coronavirus, su compañero en la pista de baile también dijo haber dado positivo a la prueba y se mantendrá en cuarentena. “Sí, hace unos días di positivo, así que estamos cuidándonos. Estoy en casa y tengo la suerte de tener a alguien que me está cuidando”, indicó desde sus historias en Instagram.

Aranda aseguró sentirse bien y solo con algunos síntomas de la enfermedad: “A guardar reposo, yo estoy muy bien, ahí con algunas molestias, pero bien. Quería agradecerles por sus mensajitos y buenas vibras, a esperar nomás. A mal tiempo, buena cara. Ya regresaremos a nuestras actividades y los veo ahí”.

Melissa Paredes dio positivo a la COVID-19

Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, conductores de “América Hoy”, se ausentaron el pasado 28 de septiembre del programa luego de que Melissa Paredes, también presentadora del espacio y participante de “Reinas del show”, diera positivo en la prueba de descarte para COVID-19.

Durante un enlace por videollamada, Ethel Pozo confirmó que tras el diagnóstico positivo y como comenta su protocolo de bioseguridad, ellos debían permanecer en cuarentena.

“Todos saben que estamos expuestos a trabajar fuera de casa, ayer hubo un caso positivo. América Televisión y GV Producciones tienen un protocolo en el que las personas que han estado en contacto o cerca. Es por ello que estamos en nuestras casas, el protocolo tiene que seguir, tenemos que estar aquí”, dijo.

Melissa Paredes, en el mismo enlace, contó que sus síntomas son leves y que permanece estable. “Salí positivo en la prueba de antígenos, ayer también me hicieron una prueba molecular, hoy tengo los resultados. Pero al parecer sí, me ha dado como una gripe, […] pero estoy bien, estoy estable. […] Ayer me dieron la noticia y bueno, lo primero, no podía creerlo, estaba en shock. […] Lo único es que me parte el corazón es escuchar a Mía (su hija) detrás de la puerta y no puedo estar conmigo”, contó.

