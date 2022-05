Melissa Paredes dio una entrevista con Ethel Pozo, en "América Hoy" | Fuente: Instagram

Melissa Paredes dio una entrevista con Ethel Pozo, conductora el programa matutino “América Hoy”, durante la cual la modelo y actriz se refirió al proceso de conciliación que se ha iniciado entre ella y su ex pareja Rodrigo Cuba.

Según Melissa Paredes, el futbolista ya estaba al tanto de la conciliación propuesta por ella desde el 12 de mayo, cuando fue a la casa de él a recoger a su menor hija. A través de esta conciliación, ella busca renegociar la tenencia de la pequeña.

“Rodrigo sabía que yo lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12… Yo empiezo a llorar, porque es insostenible esa situación, es horrible también estar nosotros así. Él se pone a llorar”, comento Melissa Paredes sobre lo sucedido ese primer día.

Al ser consultada por qué inició este proceso de conciliación, Melissa Paredes no dio mayores especificaciones: “Yo lo estoy pidiendo en realidad por muchos temas privados que se tratan de mi hija y no los voy a comentar, porque es un tema privado. Yo creo que mi hija ya está bastante expuesta como niña peruana que es”.

Melissa Paredes afirma que no busca dinero

Melissa Paredes también le afirmó a Ethel Pozo que no habla con Rodrigo Cuba desde el día de la conciliación, en la que le presentó dos opciones al futbolista en torno a la tenencia de su hija.

“No hablo [con él] desde el día de la conciliación… Le presento dos opciones llevaderas, considero yo, porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija…”, expresó.

Asimismo, recalcó que no está interesada en recibir más plata por parte del futbolista: “Están tratando de hacer ver como que quiero planta, que estoy interesada. No necesito su plata. Y así me vaya a juicio, te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, expresó Melissa Paredes.

Seguido, especificó que le pidió a su abogado que recalacara que la pensión de alimentos no variaría, para que no se piense que la conciliación es por dinero.





¿Qué propone Melissa Paredes en la conciliación?

Básicamente, Melissa Paredes busca la tenencia de su hija de lunes a viernes. “Me gustaría que tenga su horario... y Rodrigo puede venir a verla todo el día si quiere; puede sacarla y llevársela a su casa... y encima tener los fines de semana con ella, y si no pudiera los fines de semana, se le cambia por otros dos días”, explicó.

Sin embargo, le comentó a Ethel Pozo que su abogado también propuso dividir la escolaridad. Es decir, los días de semana, dos días y medio cada uno, y en los fines de semana, un día cada uno.

Ambas propuestas, según Melissa Paredes, fueron rechazadas por Rodrigo Cuba, lo cual implicaría ir a un juicio.

Justamente, la hija de Gisela Valcárcel le pregunto si iría hasta el final, a lo que Melissa respondió “Qué pena, ¿no? Ir a un juicio”. “Y tener que exponer a tu hija”, replicó Ethel Pozo. “Eso es lo que yo no quería”, agregó Paredes.

