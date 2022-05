La entrevista de Ethel Pozo a Melissa Paredes se transmitirá en "América hoy", el lunes 23 | Fuente: Facebook / Ethel Pozo - Instagram / Melissa Paredes

Las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes, a Magaly Medina, parecen haber provocado la reacción de su ex esposa, que se ha reunido este sábado 21 con Ethel Pozo para darle una entrevista exclusiva, según confirmó Trome.

La entrevista se transmitirá el lunes 23, a las 9:30 a.m., por “América Hoy”, programa dirigido por la hija de Gisela Valcárcel, del que también formó parte Melissa Paredes hasta los inicios de su relación con el bailarín Anthony Aranda.

La misma Ethel Pozo compartió una imagen de la entrevista en sus historias de Instagram. “Luego de ocho meses, en otra casa… en una situación que jamás imaginamos. Nos volvimos a ver, Melissa Paredes”, se lee en el texto que acompaña la imagen, en la que se ve a las dos sentadas, con una cámara de televisión al lado.

Ethel Pozo y Melissa Parades se distanciaron desde que la segunda fue separada de “América hoy”. Sin embargo, recientemente, durante el concierto de Rauw Alejandro, se las volvió a ver juntas.

Rodrigo Cuba reveló detalles de su exmatrimonio con Melissa Paredes, en entrevista con Magaly Medina

Tras meses de guardar silencio, Rodrigo Cuba concedió una entrevista al programa de Magaly Medina para contar su versión sobre la relación de pareja que mantenía con Melissa Paredes de quien finalmente se divorció tras el 'ampay' que protagonizó con el bailarín, Anthony Aranda.

La periodista presentó un adelanto de la entrevista que se emitirá el próximo lunes y sostuvo que el futbolista habló "con mucha sinceridad"; además, reveló detalles poco conocidos sobre los cinco años que vivió con la modelo, especialmente sobre la gestión de las cuentas del hogar.

"Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa... Ella lo que hacía con su dinero es gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, el mantenimiento de su carro", dijo Cuba en la entrevista.

"A raíz de todo esto yo le digo: 'empieza a pagar todas tus cosas, empieza a pagar la mitad de luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cosas como corresponde'. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito", agregó el deportista.

