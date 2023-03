Melissa Paredes ingresó a "Préndete" un año después de su abrupta salida de "América Hoy". | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

No va más. La conductora Melissa Paredes anunció que no continuará en el programa "Préndete", donde compartía la mesa de presentación junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Así lo anunció durante la última emisión, en la que agradeció al equipo de producción y a quienes la siguieron en esta faceta.

"Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", manifestó la también modelo en el espacio de Panamericana TV.

"Préndete", sin embargo, continuará al aire con los dos conductores actuales. "Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue", añadió Melissa Paredes en su mensaje de despedida.

Por su lado, Karla Tarazona expresó que le hubiera gustado que su compañera continúe en el programa. "No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar; sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá (...) Me da mucha pena, porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros", señaló.

Melissa Paredes sobre el bajo rating de "Préndete"

A fines de febrero, Melissa Paredes se sinceró ante las cámaras de "Préndete" y contó cómo recibió las críticas por su regreso a la televisión después de haber sido retirada de "América Hoy" por el ampay que protagonizó con Anthony Aranda cuando estaba casada con Rodrigo Cuba.

La conductora sostuvo que ella no es la única que está al frente del programa y tiene compañeros en la conducción. “Yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mí como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, comentó.

Para Melissa Paredes, las críticas que recibe "Préndete" y el bajo rating que obtuvo desde su estreno, es solo por su presencia. “Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”.

Además, reconoció que habló con los productores del espacio de entretenimiento para no formar parte ya que los malos comentarios incrementaban cada vez más. "El problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’".

