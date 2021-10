El productor de "Reinas del show" aún no define el futuro de Melissa Paredes en el programa de baile. | Fuente: Instagram

Tras la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Armando Tafur, productor de “Reinas del show”, se pronunció sobre el futuro de la conductora de la televisión en el programa de baile.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera”, dijo Tafur.

El productor de “Reinas del show” comentó que el contrato de Melissa Paredes con ‘América hoy’ va hasta diciembre y resaltó que los errores de la conductora de televisión debe resolverlos entre cuatro paredes ya que el programa matinal debe requerir cierto perfil.

“La verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos. Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para ‘América hoy’”, reveló para El Trome.

Melissa Paredes y Anthony Aranda son compañeros de baile en "Reinas del show". | Fuente: Instagram

Melissa Paredes no bailará con Anthony en “Reinas del show”

Armando Tafur agregó que, si Melissa Paredes continúa en “Reinas del show”, no bailará con Anthony Aranda:

“Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad, eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie”, contó.

Asimismo, insistió en que, si decide dar un paso al costado de “Reinas del show”, será tratada como sus compañeras que han renunciado:

“Si ella tiene ganas de bailar, que aparezca. Si renuncia asumirá las consecuencias como otras concursantes, pues será tratada de la misma manera”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.