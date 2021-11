Melissa Paredes se encuentra en suspensión perfecta de labores en "América Hoy". | Fuente: Instagram

Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, estuvo presente en la última emisión de "Magaly TV: la firme" y dio detalles de cómo la conductora de televisión está sobrellevando su separación con Rodrigo Cuba tras el supuesto caso de infidelidad por parte de la participante de “Reinas del show” con el bailarín Anthony Aranda.

De acuerdo con la especialista, el pedido de su aún esposo por hacerse cargo de su hija los dos por igual en cuando a lo monetario, no tiene fundamento ya que la exchica reality se encuentra bajo el régimen de suspensión perfecta de labores.

Es decir, no está recibiendo un ingreso económico y su contrato en “América Hoy” termina el próximo mes. Asimismo, la abogada de Melissa Paredes indicó que es posible que su clienta se quede sin trabajo tras las declaraciones del productor Armando Tafur luego de que revelara que Paredes ya no cumple con el perfil del programa.

Melissa Paredes no continúa en la conducción de "América Hoy" de manera momentánea. | Fuente: Instagram

“Melissa Paredes prefirió defender su empleo”

En el programa, Patricia Simons mostró una serie de conversaciones donde Melissa Paredes le habría comunicado a Rodrigo Cuba que ya no estaban juntos y que, desde la segunda semana de octubre, querían separarse.

Sin embargo, la conductora de tv no mostró las pruebas y Medina le preguntó por qué no lo enseñó para darle valor a su palabra. Según la abogada, su defendida decidió callar por vergüenza ya que no quería que el público se enterara de que no tenía una familia constituida.

“Decidió callarse por defender su empleo”, señaló en referencia a su temor de ser despedida de “América Hoy”.



