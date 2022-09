Michelle Soifer y Yahaira Plasencia se enfrentaron en "La gran estrella". | Fuente: Composición (Difusión/Instagram)

El día del versus llegó. Sobre el escenario de "La gran estrella" se enfrentaron Yahaira Plasencia y Michelle Soifer en una competencia de baile y canto. Ambas estuvieron acompañadas por las concursantes Karla Zapata e Indira Orbegoso, respectivamente.

Antes de sus presentaciones, los competidores votaron por su favorita para llevarse un punto extra. Fue aquí que la salsera obtuvo el mayor puntaje, mientras que la chica 'reality' consiguió tan solo dos votaciones de Yadira Sosa y Nuria Mayor.

Al momento del espectáculo Michelle Soifer e Indira Orbegoso cantaron una mezcla de temas de Celia Cruz, al mismo tiempo que con sus vestidos rutilantes marcaban pasos en la pista de baile. Luego le tocó el turno a Yahaira Plasencia con Karla Zapata, que pusieron voz y ritmo al mix "San Lázaro y Oye".

Acabado su show, el jurado eligió a Soifer y Orbegoso como las ganadoras de la noche, gracias a los votos de Morella Petrozzi y Michelle Alexander. Solo Adolfo Aguilar le dio su visto bueno a Yahaira Plasencia, quien aplaudió a su contrincante y le dio un abrazo de felicitación.

Michelle Soifer sobre Yahaira Plasencia: "La admiro muchísimo"

Aunque pareciera que entre Michelle Soifer y Yahaira Plasencia ha existido una rivalidad, lo cierto es que son más amigas que enemigas. Lo dijo la misma Soifer, unos días antes de su versus, cuando fue preguntada por su opinión acerca de la salsera peruana en un comunicado.

"La admiro muchísimo y la respeto como artista, ella nos está abriendo las puertas en el mercado internacional. Además, aunque nos decimos “la vela verde” en vivo por la competencia, Yaha es mi amiga", señaló.

Michelle Soifer también destacó que, así como ella, Yahaira Plasencia ha pasado por momentos difíciles que la han hecho blanco de críticas en los medios. "A ambas, desde hace mucho, nos 'hacen leña'", indicó.

"Pero ahí seguimos, dando lo mejor de nosotras, entonces, hay que unirnos", agregó.

'La gran estrella': jurado y participantes

Tras ocho meses de ausencia, Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con 'La gran estrella'. El nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' se estrenó el sábado 6 de agosto a través de la señal de América TV. Un lanzamiento que vino acompañado de gran expectativa.

En su primer episodio, la conductora presentó de manera oficial al jurado. El equipo está conformado por cuatro personalidades de la música nacional e internacional: la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

"La gran estrella" tiene un grupo de tutoras, que lo componen Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa.

Además, cuenta con 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

