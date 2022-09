Michelle Soifer viene desempeñándose como tutora en el programa "La gran estrella". | Fuente: GV Producciones | Fotógrafo: Giuliano Buiklece

En la próxima edición de 'La gran estrella', el nuevo programa de Gisela Valcárcel, la cantante y exchica 'reality' Michelle Soifer se enfrentará sobre el escenario contra la salsera Yahaira Plasencia.

"Llegó mi versus y estoy muy emocionada por regresar a la pista, este sábado voy a dejarlo todo. Estoy feliz de compartir escenario con Yaha, pero, le digo, ¡prepárate, Yaha, porque voy con todo!", dijo Soifer en un comunicado.

Ella y Yahaira Plasencia vienen desempeñándose como tutoras en 'La gran estrella'. Un equipo que se centra en darle guía a los concursantes y también está conformado por las cantantes Ruby Palomino y Susan Ochoa.

"Yo soy una bomba, tengo carácter fuerte, y eso es un plus en el escenario", señaló Michelle Soifer al compararse con la intérprete de 'La cantante'.

Michelle Soifer se enfrentará contra Yahaira Plasencia en la próxima emisión de "La gran estrella". | Fuente: Difusión

Michelle Soifer sobre Yahaira Plasencia: "La admiro muchísimo"

Aunque pareciera que entre Michelle Soifer y Yahaira Plasencia ha existido una rivalidad, lo cierto es que son más amigas que enemigas. Lo dijo la misma Soifer, cuando fue preguntada por su opinión acerca de la salsera peruana.

"La admiro muchísimo y la respeto como artista, ella nos está abriendo las puertas en el mercado internacional. Además, aunque nos decimos “la vela verde” en vivo por la competencia, Yaha es mi amiga", señaló.

Michelle Soifer también destacó que, así como ella, Yahaira Plasencia ha pasado por momentos difíciles que la han hecho blanco de críticas en los medios. "A ambas, desde hace mucho, nos 'hacen leña'", indicó.

"Pero ahí seguimos, dando lo mejor de nosotras, entonces, hay que unirnos", agregó.

'La gran estrella': jurado y participantes

Tras ocho meses de ausencia, Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con 'La gran estrella'. El nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' se estrenó el sábado 6 de agosto a través de la señal de América TV. Un lanzamiento que vino acompañado de gran expectativa.

En su primer episodio, la conductora presentó de manera oficial al jurado. El equipo está conformado por cuatro personalidades de la música nacional e internacional: la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

"La gran estrella" tiene un grupo de tutoras, que lo componen Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa.

Además, cuenta con 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).