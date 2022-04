Mimy Succar habló sobre el importante momento que atraviesa su carrera y sobre ser jurado de "Perú tiene talento"

A sus 62 años, Mimy Succar es el claro ejemplo de que no hay edad para continuar cumpliendo nuestros sueños. Su destacada participación en “La Voz Senior” la hizo merecedora de Premio Luces a la Revelación del Año y su primer álbum va quedando listo. Ahora, como jurado de “Perú tiene talento”, viene ayudando a valores de todas las edades a mostrarse.

En una reciente entrevista con Trome, la madre de Tony Succar dijo sentirse afortunada por formar parte del programa, y destacó el ambiente, donde prima el compañerismo. “La experiencia de ‘Perú tiene talento’ ha sido positiva para todos, especialmente para mí que me he dado cuenta de la cantidad de grandes talentos que hay en nuestro país”, añadió.

Expresó también que esta es una gran oportunidad para que personas de todo tipo, pero sobre todo los que “no tienen los medios económicos” puedan salir en televisión y mostrar sus habilidades. “De aquí se te abren muchas puertas”, afirmó.

Sus inicios en “La Voz Senior”

Mimy Succar se dio a conocer como artista en la “Voz Senior”, donde Tony Succar era uno de los entrenadores. Lo que iba a ser una participación para sorprender a su hijo, se ha vuelto en toda una carrera musical.

“Dije: ‘Voy, canto y regreso’. Pero, a veces, Dios te pone las oportunidades y hay que aprovechar el momento”, respondió Mimy a Trome, al ser preguntada sobre esa primera oportunidad que tuvo para mostrar su talento.

Para ella fue una sorpresa que la llamaran a integrar el jurado de “Perú tiene talento”. Incluso, comentó que, cuando le hicieron la pregunta dijo “No hablar”, porque nunca había hecho televisión y, en comparación con Ricardo Morán o Gianella Neyra, por dar un par de ejemplos, ella consideraba no tener la experiencia suficiente. “Me dije vamos a probar y si no les gusta, me regreso a Miami”, comentó.

Y vaya que les gustó. Ahora, los cuatro han congeniado de manera extraordinaria. “Imagínate, con todo el grupo tenemos una química muy bonita. Además, son tan bellas personas que me han ayudado bastante, hay mucho compañerismo”, declaró.

Mimy Succar combina su labor en el jurado con su trabajo junto a la banda Mixtura, y también el cuidado de sus nietas, a quienes se ha sumado la hija recién nacida de Tony, Emma.

