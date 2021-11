Murió Lilita de la Fuente, la recordada niña del comercial de Polystel, de un infarto. | Fuente: Captura de pantalla

La recordada niña del popular comercial de Polystel en el 87, Lilita de la Fuente Carmelino, murió el viernes 19 de noviembre. Siendo empresaria de aptitud física y maestra de Cardio Dance en el Complejo Deportivo Manuel Bonilla de Miraflores, la joven de 37 años falleció por un infarto de miocardio.

De acuerdo con los mensajes publicados en redes sociales por sus familiares, Lilita se fue “tranquila y en paz”. “Siempre te recordaré así cuando apareciste en tus comerciales de Polystel y ahora que pudimos trabajar con el programa que creaste tú mismo y lo hiciste”, escribió uno de sus seres queridos en referencia a Lilitafit, una empresa de fitness.

Como se recuerda, Lilita de la Fuente Carmelino era la niña Polystel ya que aparecía en la publicidad de este textil con unos lentes, sombrero colorido y uniforme negro donde promocionaba la durabilidad de los productos con la frase: “Sigue siendo joven, incluso con el paso de los años”.

Así se despidieron de la niña Polystel

El club Nubeluz, de la cual formó parte por muchos años, le dedicó un sentido mensaje de despedida a Lilita de la Fuente Carmelino: "En memoria de Lilita de la Fuente, nuestra dicolina que hoy se fue al cielo”, se lee en el mensaje que acompaña una foto de cuando era niña.

Sus fanáticos también le dieron el último adiós: "Triste noticia, falleció la niña Polystel de Universal Textil, la que se mantiene joven, a pesar de que pasan los años. Y de varios comerciales como Danish, Pepsi y más. Hasta miembro de Nubeluz", escribió uno de ellos.

“Adiós, Lilita de la Fuente Carmelino, dejas un hueco profundo en nuestra escuela SNJ y en los fans de los clásicos comerciales de televisión. Vuela alto, siempre te mantendrás joven, aunque pasen los años. RIP", puso otro seguidor.

