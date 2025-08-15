'And Just Like That' pone punto final a 'Sex and the City' haciendo un "guiño" a la exitosa serie

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

And Just Like That, la serie spin-off de Sex and the city, puso punto final a la historia de uno de los programas más icónicos en Estados Unidos con su último capítulo emitido en HBO Max el jueves 14 de agosto teniendo como protagonista al personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker.

Ahora, Michael Patrick King, creador de And Just Like That, reveló su intención de hacer un “guiño” en referencia a Sex and the city en la serie con el fin de que los fans puedan culminar de ver el programa con una frase de Carrie ofreciendo “una respuesta” a sus años de lucha con la soltería, según contó King en una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

En la escena final, Carrie Bradshaw aparece bailando en solitario dentro de su dúplex mientras se escucha la versión de karaoke de You’re The First, The Last, My Everything, de Barry White. Acto seguido escribe en su libro: “La mujer se dio cuenta de que no estaba sola: estaba consigo misma”. Esto provocó el cambio de la música al tema original de Sex and the city mientras se miraban los créditos de la serie.

“Es como una respuesta, un guiño, un eco (…) Todos estos años después, finalmente está en un punto en el que ve que eso es verdad. No estás sola, aunque no tengas a nadie. Estás contigo misma. Ahí supe que íbamos a cerrar la historia”, explicó el productor estadounidense.

Es así como Michael Patrick King decidió cambiar la frase final evocada en 2004 por el mismo personaje de Sarah Jessica Parker en Sex and the city: “La relación más emocionante, desafiante e importante de todas es la que tienes contigo misma”.

“Ese era, de alguna manera, el lema de Sex and the city. Lo curioso es que, justo después, Carrie atendía la llamada de un hombre que iba a reunirse con ella, su Mr. Big. Siempre pensé: ‘¿Qué pasaría si no hubiera llamada? ¿Qué tan fuerte tendría que ser una persona para decir esa misma frase cuando no hay nadie en el horizonte?”, sostuvo.

Michael Patrick King reveló su intención de evocar a Sex and the city en la serie And Just Like that. | Fuente: HBO

Creador de And Just Like That… explica por qué terminó con la serie

Semanas atrás, se conoció el fin de la serie And Just Like That... luego de tres temporadas emitidas en HBO desde el 2021 con sus protagonistas: Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte), Sarah Jessica Parker (Carrie) y Mario Cantone (Anthony).

“Era el momento perfecto para terminar”, señaló Michael Patrick King, quien negó que la decisión de poner fin a la serie haya sido por una caída en audiencia. “Fue una decisión creativa”, aseguró el desarrollador a Entertainment Weekly.

“Logramos todo lo que nos propusimos para plasmar plenamente la idea del individuo frente a la sociedad (…) Cada relación quedó en un punto que permite que el público imagine el resto como si fuera un fan fiction”, agregó.

Finalmente, King recordó el momento en que le informó a Sarah Jessica Parker de su postura de acabar con la serie secuela de una de las sagas televisivas más populares. “Le dije: ‘Creo que es hora de parar’. Y ella respondió: ‘Entonces paramos’”, mencionó.

Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Mario Cantone protagonizaron And Just Like That... | Fuente: HBO Max

¿Por qué mantuvieron en secreto el final de And Just Like That…?

Michael Patrick King explicó que tanto él como Sarah Jessica Parker tomaron la decisión de esperar para comunicar el fin del spin-off de Sex and the city debido a que no querían que el anuncio "eclipsara la diversión de ver la temporada". "Espero que amen estos dos episodios finales tanto como nosotros", apuntó Parker.

Por su parte, King comunicó en Instagram que la serie And Just Like That... concluirá con su tercera temporada y que se extenderá hasta los 12 episodios, con un final dividido en dos partes. "Y así como así… la narrativa en curso del universo de Sex and the City está llegando a su fin", dijo.

And Just Like That…, estrenada en 2021, retomó la vida de Carrie, quien debía reconstruirse tras la muerte de su esposo, Mr. Big (Chris Noth); la de Miranda (Cynthia Nixon), enfrentando una crisis de identidad; y la de Charlotte (Kristin Davis), enfocada en su rol como madre.

Aunque la serie reunió a gran parte del elenco original, no contó con la participación de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha, una de las protagonistas de la producción original.