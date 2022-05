Nataniel Sánchez respondió a quienes la critican por su acento "español", en una reciente entrevista | Fuente: Nataniel Sánchez / Instagram

El sábado pasado, la actriz peruana Nataniel Sánchez conversó con el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, del coreógrafo Arturo Chumbe. Uno de los temas que tocaron fue la crítica que la ex "Al fondo hay sitio" habría recibido por parte de diversos programas de espectáculos a raíz de su supuesto “acento” español.

Nataniel comenzó por señalar que ella no ve programas de espectáculos, porque no le aportan. “A mí no me gusta enterarme la vida de la otra persona, porque si la otra persona no me lo cuenta, para qué, no me interesa”, especificó la actriz.

Para entender la crítica a su acento, debemos recordar que Nataniel Sánchez vive en Barcelona, España, desde hace varios años, donde busca posicionarse como actriz. Y concretamente, sobre el tema de su nuevo acento, dio a entender que es algo relacionado con su carrera actoral.

“No me molesta, ¿sabes por qué? Te digo una cosa, porque yo no voy a parar hasta realmente hablar como una española, porque yo soy actriz. Si en una película necesitan que hable como una española hablaré como española, y si necesitan que hable como cubana, chico, o como mexicana...”, fue su respuesta.

Nataniel Sánchez y la razón por la que no volverá a "Al fondo hay sitio"

Fue el papel que la lanzó a la fama. Sin embargo, la actriz Nataniel Sánchez aclaró nuevamente que, pese al pedido del público, no volverá a interpretar a Fernanda de las Casas en la teleserie "Al fondo hay sitio", que por estos días viene grabando su nueva temporada en el norte del Perú.

En una entrevista con el canal de YouTube, "Yo soy Jackie Ford", la intérprete afirmó que la producción creada por Efraín Aguilar le brindó una grata experiencia en el plano personal y profesional. No obstante, consideró que es una etapa cerrada en su vida.

"'Al fondo hay sitio' siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía que ya había cumplido su ciclo", manifestó Nataniel Sánchez.

"Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor, es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'", subrayó.

Nataniel Sánchez consideró que existen "varios factores" que le hicieron evaluar la decisión de no formar parte del reparto de "Al fondo hay sitio".

"No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que 'Al fondo hay sitio' cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España", indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.