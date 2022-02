"Esto es Habacilar" y "Al fondo hay sitio", dos programas donde la nostalgia es el principal ingrediente

De joven, no fui seguidor de “Habacilar”. Sin embargo, una contradictoria sensación se apoderó de mí cuando imágenes del programa dirigido por Raúl Romero comenzaron a circular por las redes sociales, ante el anuncio de su inminente retorno. Vi mi juventud pasar frente a mí y, al mismo tiempo, sentí el paso –y el peso— de los años.

Así opera la nostalgia, nos transporta a un pasado idealizado y, al mismo tiempo, nos hace más conscientes de nuestro presente. Me pasó con las imágenes de “Habacilar”, programa que vi unas pocas veces. Y nos pasa a todos cuando algo que formó parte de nuestra vida, así sea como telón de fondo, anuncia su retorno.

“La nostalgia es parte del ser humano, yo diría que hasta necesaria. Es un sentimiento tan potente en nosotros que ha funcionado, sobre todo en los últimos años, como un gran negocio para la televisión, tradicional y en streaming”, nos explica Diego Pajares, periodista y conductor del podcast de cine y series "Entendí esa referencia", ayudándonos a salir del campo de lo ideal y aterrizar en uno más realista.

Y es que rescatar programas televisivos es una tendencia actual, muy rentable. “Cobra Kai” y “And just like that”, las secuelas de "Karate Kid" y "Sex and the City", son las series más exitosas de sus respectivas plataformas: Netflix y HBO Max. Y seguramente pasará lo mismo con "Pasión de Gavilanes 2", que se acaba de estrenar por Telemundo, 18 años después de su última emisión.

Al tanto de estos resultados, la televisión peruana se ha subido al tren de esta nueva nostalgia y viene resucitando programas que, en su momento, dejaron una profunda huella en el espectador. Ya sabemos que el primer intento, “Esto es Habacilar”, no dio los resultados esperados. Ahora viene el turno de “Al fondo hay sitio”. ¿El futuro de la televisión peruana de entretenimiento está en su pasado?

Esto fue “Habacilar”

Desde finales del año pasado, en el programa “Esto es guerra” su fue calentando el ambiente para el retorno de “Habacilar”. Imágenes y audios del recuerdo nos dieron a entender que Raúl Romero volvería a la televisión con el programa concurso que condujo por ocho años, entre el 2003 y el 2011.

A pesar de que el mismo Raúl Romero puso paños fríos en redes sociales, al negar que fuera a volver a la televisión, el canal siguió ilusionando a los televidentes y manteniendo al conductor del programa en secreto hasta el día de su estreno.

Al generar una gran expectativa, se asegura la promoción de un programa. Todo el mundo hablará de él y cualquier rumor puede convertirse en un titular. Su estreno será un éxito, pero se corre el riesgo de no mantenerlo, si no se está a la altura de la ilusión generada en el público.

Y eso fue lo que pasó con “Esto es Habacilar”. Su primer programa tuvo un rating aceptable, pero cada nueva emisión fue perdiendo audiencia, hasta que fue cancelado.

¿Por qué fracasó este relanzamiento, a pesar de haber traído a integrantes del programa original? La respuesta cae de madura.

“'Habacilar' fue un programa que tenía un nombre y un rostro: Raúl Romero. Al margen de su contenido, como los juegos, el programa tenía la identidad de Raúl Romero, un conductor con un estilo muy especial para interactuar con el público”, nos explica Johnny Padilla, conductor del programa de RPP “En escena”.

Ahora, vale preguntarse si la presencia de Raúl Romero hubiera asegurado el éxito del programa. Patricia Salinas, periodista y crítica de televisión, opina que no necesariamente. “Ni siquiera estoy segura de que el programa hubiera funcionado con Raúl Romero, porque los tiempos cambian. Lo que daba risa ayer, no da risa hoy. Aunque también creo que él hubiera sabido renovarse”.

En defensa de “Esto es Habacilar”, se podría decir que sí intentó renovarse, al fusionar elementos del programa original con los del reality de competencias “Esto es Guerra”. Sin embargo, no fue ni lo uno, ni lo otro, como nos comenta Diego Pajares: “Se apostó por la nostalgia a medias, una nostalgia que tendría que funcionar comercialmente. Y para los estándares peruanos, al parecer esto pasaba por aprovechar el componente nostálgico y combinarlo con aquello que ha tenido éxito en los últimos años, que son los reality shows”.

“Al fondo hay sitio”: ¿Esto se pondrá bueno?

A mediados de diciembre, también se anunció un nuevo retorno, el de “Al fondo hay sitio” (“AFHS”), una serie que tuvo un tiempo de vida muy similar al de “Habacilar”: ocho años, y que superó los 1500 capítulos.

A diferencia de “Esto es Habacilar”, “AFHS” no dependía de una figura en especial, pues tenía un numeroso elenco, cuyos integrantes iban rotándose el protagonismo. Buena parte de ellos ya confirmó su presencia, a través de un video promocional: Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Gustavo Bueno, Erick Elera, Magdyel Ugaz, entre otros.

Johnny Padilla no es tan optimista: “Yo veo en 'AFHS' un riesgo, porque, en principio, no llegan todos. Además, es una serie que acabó en el momento preciso. Entonces, se corre el riesgo de que ya no guste, porque cada producción, cada propuesta tiene un espacio-tiempo que más o menos representa lo que la gente quiere o busca”.

Otro factor que le puede jugar en contra a "AFHS" es que no se trata de una serie muy antigua, ya que salió del aire en el 2017. Así nos lo hace notar Patricia Salinas: “'AFHS' no ha llegado a ser un clásico todavía. Tiene que pasar más tiempo. De repente, de aquí a diez años querremos preguntarnos qué pasó con estos personajes. Por ejemplo, ‘Mil Oficios’, que fue la primera serie de ese tipo, sí podría despertar cierta nostalgia”.

De todas formas, el beneficio de la duda juega a favor de “AFHS”. En las manos de su equipo de producción está crear una serie acorde a las nuevas tendencias, y que al mismo tiempo mantenga el espíritu que enamoró al televidente peruano en sus primeras temporadas.

Karina y Timoteo: ¿programa o show presencial?

Aunque todavía no se sabe si será para un programa o un show presencial, Karina y Timoteo han anunciado su retorno con bombos y platillos, con motivo del 27 aniversario de la aparición del recordado programa infantil.

Tanto Patricia Salinas como Johnny Padilla son de la opinión que tendría mucho más sentido que regresen para un show presencial, como lo hizo Nubeluz en el 2010 y 2016, reuniones que fueron un éxito entre los adultos que disfrutaron del programa en su momento.

Para ambos críticos, los niños de hoy son muy distintos a los de la década del noventa, y difícilmente se van a enganchar con un programa infantil de esas características, por exitosos que fueran en su momento.

Karina y Timoteo han anunciado que el viernes 18, lo que tanto han preparado “verá la luz”. Así que a estar atentos.

¿Cómo hacer buena nostalgia?

Un ejemplo de nostalgia bien hecha fue “Campaneando”, conducido por Gian Marco entre 1996 y 1997. Este programa fue, prácticamente, un remake de “Cancionísima”, el cual fue conducido por el recordado Pablo de Madalengoitia en década del 60. La mecánica era similar, reconocer canciones antes que los otros participantes e interpretarlas, pero su estilo fue bastante fresco, muy acorde a los tiempos.

En la actualidad, vemos que la nostalgia funciona en muchas secuencias de programas cómicos. “La escuelita” viene desde los tiempos de “El tornillo” y aún se hace en “La banda del Chino” o “El reventonazo de la Chola”. Lo mismo pasa con las evocaciones a “Trampolín a la fama” que hacen Jorge Benavides o Carlos Álvarez, las cuales no dan para un programa completo, pero sí para algunos sketchs.

Para Patricia Salinas la clave está en hacer las cosas bien o mejor no hacerlas. “Los programas clásicos siempre dejan mucho pan por rebanar. Si la televisión peruana quiere sumarse a esta tendencia internacional tiene que hacer las cosas bien, no imitaciones burdas, hechas a la criolla”.

Johnny Padilla opina que la televisión nacional debe ver hacia adelante, no hacia atrás. “Si la señal abierta quiere sobrevivir unos años más, tiene que ponerse las pilas y pensar qué nuevo dar y cómo, dentro de su presupuesto, contar historias similares a las que la gente exige del streaming. Hay que pensar en producciones, en contenidos novedosos, ambiciosos, o creativos”, señala.

Más allá de qué camino tome nuestra televisión, la realidad nos dice que se está quedando a la zaga. “Lamentablemente para el medio televisivo nacional, el avance tecnológico, las plataformas de streaming y demás, han puesto al alcance del espectador promedio más opciones: nostálgicas, creativas. Unas u otras, a veces ambas, pero siempre de una factura superior”, considera Diego Pajares.

En manos de los productores locales está cerrar la brecha y darle un nuevo aire a nuestra televisión. Así lo vienen haciendo series novedosas como “Maricucha” o programas consolidados como "Perú tiene talento", y, por qué no, lo pueda hacer alguna serie o programa concurso que apele a la nostalgia, siempre y cuando respondan a las expectativas del público, haciéndolos sentir a gusto con su pasado y presente.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.