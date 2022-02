La segunda etapa de "Al fondo hay sitio" y la teleserie "De vuelta al barrio" son dos producciones lideradas por el guionista Gigio Aranda. | Fuente: Composición (Instagram / América TV)

Una de las últimas sorpresas que dejó el 2021 en los televidentes peruanos fue el anuncio de que "Al fondo hay sitio", la recordada teleserie que dejó de emitirse hace más de cinco años, volvería a la pantalla chica en 2022 con una nueva temporada.

Su retorno fue confirmado con un avance, en el que pudo verse a algunos personajes conocidos de la antigua producción —Peter, Madame Francesca, Pepe, Teresita, don Gilberto, Joel, Félix y Tito— llegar al escenario de "De vuelta al barrio", precisamente a la mansión de Malena.

¿Hay una conexión entre una ficción y otra? Al respecto, el guionista Gigio Aranda, creador de la historia de Malena y Pichón y quien encabezará el guion de la nueva etapa de "Al fondo hay sitio" en reemplazo de Efraín Aguilar, contó a RPP Noticias que ambos títulos se conectaron "de casualidad". "Cualquier cosa puede pasar", dijo.





"El proyecto lo hemos lanzado con una idea interesante que siempre he tenido. Para mí, el último capítulo de 'De vuelta al barrio' iba a ser Francesca y Peter frente a la casa de Malena. Pero cuando hicimos el cambio de época, perdimos eso. Para mí esa siempre fue la última escena y me he dado el gusto de hacerlo", afirmó.

¿Eso quiere decir que compartirán un hilo narrativo; que habrá, por ejemplo, un Pedrito en "Al fondo hay sitio"? "No necesariamente", indicó Aranda. "Quizás hubiera habido eso si hubiéramos mantenido las épocas diferentes. Y a lo mejor habríamos visto a un Pedrito de 50 años", matizó.

"Al fondo hay sitio" después de cinco años

De momento, Gigio Aranda confesó que no podría "adelantar nada" sobre el desarrollo de la nueva trama de "Al fondo hay sitio". Y no es porque esté guardando celosamente un secreto. "No puedo adelantar nada, porque recién en marzo me voy a sentar con el equipo para ver qué vamos a hacer", reveló.

Eso sí: existen fechas tentativas de inicio de grabaciones, como cuando Adolfo Chuiman aseguró que arrancaban en abril. "Pero la gente está de vacaciones y ha sido muy fuerte grabar en pandemia. Recién empiezan algunas cabezas a ponerse a trabajar a comienzos de febrero. Y ya, el contenido, debemos empezar a trabajarlo en marzo", manifestó el guionista.

Por otro lado, Aranda consideró que "ha sido bueno no tener 'Al fondo hay sitio' al aire durante cinco años'". Para él, ver a algunos miembros del elenco juntos en el set, aquel día en que grabaron el 'teaser', fue "tan emotivo y bonito" que pudo constatar "la fuerza y las ganas" que le pondrán al retorno de una las producciones más esperadas del año.

"Están con el carisma, para mi gusto, intacto. Yo creo que nos va a salir bonito", concluyó Aranda, en alusión a Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, David Almandoz, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, Ramón Solano y László Kovács, los intérpretes confirmados para poner en marcha las nuevas historias de risas y lágrimas entre los Maldini y los Gonzales.

