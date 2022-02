La directora de cine Ani Alva Helfer vuelve a incursionar en televisión con "Maricucha". | Fuente: Difusión | Fotógrafo: John Mayta

Se conocieron antes de filmar "No me digas solterona" y el hechizo fue inmediato. La directora Ani Alva Helfer supo desde que la vio en una obra de teatro que quería a Patricia Barreto en el rol protagónico de su segundo largometraje. "Pero no nos conocíamos. Entonces, a la hora en que le mando el guion y tuvimos el primer acercamiento, hicimos una química súper buena y fuerte, y nos leemos mucho", contó a RPP Noticias.

Desde entonces, ambas han forjado un tándem que da buenos frutos: desde una segunda parte de la cinta cómica, próxima a estrenarse el 14 de abril en todas las salas de cine, hasta una telenovela, "Maricucha", que viene liderando la sintonía en la pantalla chica peruana. "Ya le conozco los gestos. A veces nos miramos y nos sale un chiste o nos sale una propuesta que no estaba en el guion, pero aporta siempre", apuntó la cineasta.

Y ahí no termina la lista de proyectos con Patricia Barreto. "Tengo en mente una película que se graba después de 'Maricucha'. Será una comedia también, la locación es en la selva, en Iquitos. Son tres limeñas que viajan allá y se conocen", reveló Ani Alva Helfer. Una cinta que contará con "un elenco femenino" y se realizará con la colaboración de la productora Ave Films, que busca promover los atractivos turísticos de la capital de Loreto.

Patricia Barreto protagoniza "Maricucha" y está a la espera de formar parte de otros proyectos que serán dirigidos por Ani Alva Helfen. | Fuente: Del Barrio Producciones

El tránsito a la televisión

Arrancó en el cine: hizo estudios en Argentina y México, y luego participó en proyectos como editora y directora de arte. Su primera película fue un thriller psicológico, "El beneficio de la duda", y luego se metió de lleno en la comedia con "No me digas solterona" y "No me digas solterona 2". Cosechó el aplauso del público y en plena pandemia dio el salto a la televisión.

En la pantalla chica, Ani Alva Helfer empezó con "Mi vida sin ti", un drama que realizó junto a la productora Del Barrio Producciones y que significó su primera incursión en el género. Luego vino "Maricucha", propuesta para la que ya se sentía preparada, aunque dada su formación de cineasta, reconoció que la televisión no deja de ser un constante desafío.

"El cine y la televisión son completamente diferentes, si bien el lenguaje audiovisual es el mismo. Sin embargo, la forma de grabar es súper rápida [en la TV]. Como directora me costó: en una película tienes todo el arco dramático del personaje. Acá no: los capítulos se van sumando, hay personajes nuevos, tienes que estar en constante comunicación con el guionista y los directores", sostuvo.

Del silencio que se hace en un set de filmación pasó al ruido en vivo de una grabación televisiva, y de utilizar una claqueta ahora atestigua cómo el sonido y la imagen se graban in situ. "Igual he sabido adaptarme en cierto punto, porque soy muy meticulosa. A veces grabo y yo misma hago las ediciones de ciertas escenas y las mando a edición y les digo: 'Esta es mi propuesta'", relató Ani Alva.

"Maricucha", la telenovela dirigida por Ani Alva Helfer, viene liderando el rating desde su estreno. | Fuente: Del Barrio Producciones

"Maricucha", espacio de libertad

Poder dirigir "Maricucha" junto a un elenco con el que siente una excelente "conexión" —necesaria a fin de "generar cosas entrañables" para el espectador— es producto de la mano de Ani Alva Helfer para estimular la confianza en los actores y las actrices. "En la comedia, para que sea fresca, me gusta que lleguen al set con personajes vivos", explicó.

"Ahí se va formando no solo gags, sino también la personalidad del personaje: su manera de hablar, de caminar... Muchas de las bromas y cosas que salen en pantalla nacen de esa libertad que le doy a los actores en el set, pero que también es [fruto de] una confianza mutua: ellos pueden improvisar ciertas cosas, pero también hay la confianza de decirles cuando me parezca que no va por ese lado", detalló.

Esta libertad, asimismo, se ve reflejada en su relación con Michelle Alexander, con quien Alva Helfer se mostró agradecida por darle "la oportunidad de colaborar un poco en ideas de guion o musicalización". "Me he sentido con mucha libertad y eso lo agradezco, porque sé que la tele normalmente no es así", comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.