Paula Arias sobre Yahaira Plasencia: “Los inconvenientes con ella se dejaron atrás” | Fuente: Composición

Paula Arias enfrenta su primera sentencia en "El artista del año" junto a Emilio Jaime. Y podría tener más de una carta bajo la manga para reforzar su participación y salir de la zona de eliminación.

"Yo quiero reunir a mis ex tentaciones. Ya los inconvenientes con Yahaira (Plasencia) se hablaron, se arreglaron, se dejaron atrás, cada una está en lo suyo", dijo la directora de Son Tentación. ¿Será el regreso de Kate Candela, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y otras ahora solistas?

Arias también tuvo palabras de felicitación para Yahaira, quien hace unas semanas presentó su tema de lanzamiento de su primer disco con canciones inéditas. "Ella está creciendo en el género que le gusta, ahora está combinando la salsa con lo urbano, lo está haciendo de la mejor manera y mientras más ojos volteen a ver a los artistas peruanos, mejor", resaltó.

EN SENTENCIA

Paula Arias se enfrenta en versus de eliminación con Emilio Jaime, el exparticipante de Esto es Guerra. "Yo no subestimo a nadie, porque hay géneros que pueden ir contigo y puedes "reventar" tu voz, como hay otros que se te hacen más difíciles, por ejemplo, en la interpretación los actores son número uno, a mí, sin embargo, esa parte aún me está costando", contó.

Agregó que respeta la decisión del jurado de enviarla a sentencia. "Respeto la opinión del jurado, si ellos vieron que mi desempeño en el escenario fue bajo, yo lo respeto mucho. Sé que como artista he cometido errores, pero en los ensayos lo hice mejor, no voy a poner excusas, por un momento me bloquee en el escenario, no podía ni caminar, para mí es una desventaja trabajar de amanecida, no todos se amanecen aquí", finalizó.