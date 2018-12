Pedro Suárez Vértiz recordó la participación de Arena Hash en "Nubeluz" [VIDEO]

La recordada banda peruana se presentó con su tema "Y es que sucede así".

Pedro Suárez-Vértiz despertó la nostalgia de sus seguidores al recordar una de sus apariciones en televisión más celebradas. Él publicó un video de la participación de Arena Hash en el conocido programa infantil Nubeluz.

Pedro, Christian Meier, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr., llegaron al set del show conducido por Almendra Gomelski y Mónica Santa María para deleitar a sus seguidores con “Y es que sucede así”, uno de los himnos de su agrupación.

“Si mal no recuerdo, ese mismo día se me acercaron 2 niñas del elenco, Anna Carina y María Pía Copello, para que les escriba sus canciones. Y no paramos hasta Viña del Mar”, recordó Pedro. “Almendra y Mónica, de solo 20 años, eran muy profesionales y nos veían en 24 países. ¡Gran recuerdo en HD!”, agregó.





En aquel programa, los integrantes de Arena Hash participaron de una serie de juegos y concursos, junto a los niños que asistían al programa para llevarse algunos premios.

Esta banda alcanzó la popularidad gracias a populares temas como “Cuando la cama me da vueltas”, “Me resfrié en Brasil”, “Kangrejo” y “El rey del Ah Ah Ah”, que hoy son recordados por muchas generaciones.