"Perú tiene talento" tuvo su tercera semifinal, en la que "Cuto" Guadalupe regresó al jurado.

El 18 de junio se realizó la tercera semifinal de “Perú tiene talento”. El programa comenzó con el anuncio del retorno de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue recibido efusivamente por Mimy Succar, su compañera en el jurado junto con Gianella Neyra y Ricardo Morán. “Te hemos extrañado mucho, ‘Cuto’”, le dijo también Mathías Brivio, conductor del programa.

A diferencia de la fase anterior de “Perú tiene talento”, que fue grabada, la fase semifinal es en vivo, y el público es el encargado de votar por los finalistas, a través de una aplicación.

Los participantes de la tercera semifinal fueron la agrupación de danza urbana EBAC Crew; el multiinstrumentalista andino Marco Antonio Valverde; el grupo de danza costeña integrado por niños Linaje Peruano; la acróbata Thais Da Silva, proveniente del Brasil, y el pequeño Camilo Zúñiga, “el niño declamador del Perú”.

Seguido, participaron el grupo que combina danza e iluminación Lightman Show; también en danza, los gemelos Luis y Nicolás; así como Luciana Carlín, que hace baile flamenco; el superhéroe Fadane y, finalmente, el mago Gianfranco Bacigalupo.

Los dos nuevos semifinalistas de “Perú tiene talento”

Casi al final de “Perú tiene talento”, Mathías Brivio reveló quiénes fueron los tres participantes de más votados por el público. Según el notario presente en el programa, se ingresaron más de 50 mil votos a través de la aplicación. Estos fueron EBAC Crew, Camilo Zúñiga y Linaje Peruano, quienes fueron mencionados en su orden de aparición.

De estos tres, el que más votos recibió del público y que, por tanto, pasó directamente a la final fue el pequeño declamador de nueve años Camilo Zúñiga, venido de Cerro de Pasco. Él, durante su presentación, fue acompañado por guitarra, arpa y saxofón, y esta vez le sumó cantó a su número, lo cual fue una sorpresa para el jurado, que no se lo esperaba.

Luego, le tocó al jurado elegir entre las agrupaciones de danza EBAC Crew y Linaje Peruano. “Cuto” Guadalupe le dio su voto al segundo grupo. Mimy Succar, sumamente conmovida, optó por EBAC Crew; Gianella Neyra, también nerviosa, le dio su voto al grupo de danza urbana. Finalmente, Ricardo Morán votó por EBAC Crew, que así sumaron tres votos y pasaron a la final.

Durante su presentación, EBAC Crew, de Surco, hicieron retumbar el escenario al ritmo de Michael Jackson. Su coordinación e impresionantes movimientos, que lindaban con lo acrobático pusieron al público y al jurado de pie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.