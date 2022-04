Ricardo Morán se mostró incómodo con baile de niña en "Perú tiene talento". | Fuente: Instagram

Ricardo Morán aconsejó a una niña participante en “Perú tiene talento” luego de que bailara un mix de canciones de género urbano. Tras bailar en el escenario, el productor de televisión no estuvo contento con esta presentación.

"A mí me va a tocar ser el malo, a mí me encantas tú, tu sonrisa, tu talento, me encanta como bailas. Lo que no me gusta mucho son las canciones que has bailado. No me parecen adecuadas para tu edad, me encantaría verte bailar que lo haces muy lindo con otras canciones más adecuadas para tu edad y otros pasos más adecuados para tu edad, pero tú me encantas sonríes hermoso", dijo.

Luego de dar su comentario, Ricardo Morán dio el pase para que voten sus compañeros del jurado para la segunda ronda:

"Ya tienes dos sí, solo para que sepas que tienes que cambiar de canciones voy a decir que no", sotuvo.

Gianella Neyra se reencontró con un amigo de infancia

Una de las grandes sorpresas de esta edición de "Perú tiene Talento" fue un joven de 13 años, que al inicio tocó una batería hecha con muebles y objetos caseros, para luego pasar a una real y dejar atónito al jurado con su habilidad, obligándolos a pararse y aplaudir.

Otra sorpresa de esta actuación fue que el padre del Nathan, Gunther, quien le enseñó a tocar la batería, es un viejo amigo de Gianella Neyra. “Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo decía, no puede ser Gunther, el amigo de mi barrio, ¡y es Gunther, mi amigo del barrio”.

Ricardo Morán también probó la batería hecha de artefactos caseros, a la que Nathan se refirió como “set pandémico”. “Esto nunca lo había visto en mi vida”, dijo Ricardo.

El mago Cristian Ruiz, desde Iquitos, también deleitó al jurado y los conmovió con su historia: su familia se opuso a que fuera mago. Cristian invitó a Renzo Schuller al escenario y dejó sin palabras con su número.

Las últimas en recibir la aprobación del jurado fueron las chicas de Dance Academy, quienes tienen entre 13 y 14 años. Ellas demostraron una gran coordinación durante toda su rutina y, cuando el jurado les dio los cuatro sí, explotaron de alegría en el escenario.

