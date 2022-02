Pequeño participante de "Perú tiene talento" emociona a Ricardo Morán. | Fuente: Instagram / Ricardo Morán

La última edición de “Perú tiene talento”, del sábado 5 de febrero, siguió brindando lindas sorpresas, y haciendo vibrar las fibras más sensibles del jurado. Nuevamente, fue Ricardo Morán el que acabó profundamente conmovido ante la presentación de un pequeño concursante

Camilo Mariano Zúñiga, un niño proveniente de Cerro de Pasco, se presentó en el programa con el talento de la declamación. El pequeño comentó que, desde los tres años, gracias a su madre, se inició en este arte, a la edad de tres años.

Acompañado del guitarrista andino Braulio Choquehuanca, el niño comenzó su presentación con las palabras: “Yo nací en una tierra lejana / una hermosa tierra de sol y de gloria / tan hermosa como una bella mañana / llena de amor y mucha historia…”.Y así prosiguió enumerando las bondades de nuestro país, hasta estallar en un potente “¡Que viva el Perú!”.

“Camilo, qué emocionante es que en un país en el cual los adultos estamos haciendo vergüenza tras vergüenza, metiéndola la pata, peleándonos entre nosotros, tenga que venir un niño a este escenario a hacernos acordar de qué trata el Perú. Muchas gracias, Camilo, me has emocionado mucho”, fueron las palabras de Ricardo Morán.

Renzo Schuler y Mimi Succar también elogiaron al joven declamador y su forma de expresar el amor por el Perú. En tanto, Gianella Nayera invitó a la madre del pequeño al escenario, para que reciba, junto con su hijo, el voto aprobatorio del jurado.

Ricardo Morán: “Me emociona y conmueve la gente que tiene respeto por el escenario”

El sábado pasado, Ricardo Morán participó en el programa “En Escena” de RPP. A través de un enlace telefónico, conversó con su conductor Johnny Padilla sobre su regreso a la televisión en "Perú tiene talento", su nueva compañera en el jurado, Mimi Succar, así como sus planes a futuro en la pantalla chica.

Sobre su alejamiento de la televisión, Ricardo Morán dijo que "fue una decisión mía". "Tuve un poco una crisis personal, que me obligó a reevaluar las cosas y tomarme un año sabático. En ese año sabático, no he dejado de estar monitoreando lo que pasa detrás de pantallas con Radio en la Botella y los programas que hemos estado haciendo”, agregó.

En cuanto a "Perú tiene talento", señaló que es la primera vez que trabaja en un programa que él no ha producido, y que se decidió a participar porque es algo que no pudo hacer en el 2013, cuando se estrenó la primera temporada, debido a que estaba a la cabeza de "Yo Soy". Recalcó que ahora cumple un sueño.

Cuando Johnny Padilla le preguntó si mantendría su clásica rigurosidad, Ricardo Morán respondió que no es malo, sino estricto. "A mí me parece que el escenario merece respeto. Pero en 'Perú tiene talento' hay desde niñitos hasta personas muy grandes, que están encontrando una nueva oportunidad; grupos muy grandes que vienen no solamente con un proyecto artístico, sino con un proyecto social; gente que está revitalizando nuestros bailes y música tradicional con fusión moderna. Todas esas cosas, a mí me conmueven”, resaltó.

