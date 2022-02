Ricardo Morán conversó con Johnny Padilla, en el programa de RPP "En Escena" | Fuente: Instagram / Ricardo Morán

El sábado pasado, Ricardo Morán participó en el programa “En Escena” de RPP. A través de un enlace telefónico, conversó con su conductor Johnny Padilla sobre su regreso a la televisión en Perú tiene Talento, su nueva compañera en el jurado, Mimi Succar, así como sus planes a futuro en la pantalla chica.

Sobre su alejamiento de la televisión, Ricardo respondió: “Fue una decisión mía. Tuve un poco una crisis personal, que me obligó a reevaluar las cosas y tomarme un año sabático. En ese año sabático, no he dejado de estar monitoreando lo que pasa detrás de pantallas con Radio en la Botella y los programas que hemos estado haciendo”.

En cuanto a Perú tiene Talento, señaló que es la primera vez que trabaja en un programa que él no ha producido, y que se decidió a participar poque es algo que no pudo hacer en el 2013, cuando se estrenó la primera temporada, debido a que estaba a la cabeza de Yo Soy. Recalcó que ahora cumple un sueño

Cuando Johnny Padilla le preguntó si mantendría su clásica rigurosidad, Ricardo Morán respondió: “No soy malo, soy estricto. A mí me parece que el escenario merece respeto. Pero en Perú tiene Talento hay desde niñitos hasta personas muy grandes, que están encontrando una nueva oportunidad; grupos muy grandes que vienen no solamente con un proyecto artístico, sino con un proyecto social; gente que está revitalizando nuestros bailes y música tradicional con fusión moderna. Todas esas cosas, a mí me conmueven”.

Una nueva faceta, alejado de la producción

Johnny Padilla también quiso saber cómo era trabajar alejado de la producción y Ricardo Morán le confesó que, al inicio, le era imposible no curiosear un poco, pero al notar el prolijo trabajo de quienes están detrás de Perú tiene Talento se centró de lleno a su función como jurado.

Asimismo, indicó que el programa funciona mejor cuando el jurado no sabe nada. “La producción hizo esfuerzos enormes para que nosotros nunca supiéramos qué es lo que iba a aparecer en el escenario. Pusieron una tela enorme en Latina, que dividía un área de la otra, y cada vez que ibas al baño, te acompañaba alguien de producción para que no supieras ni te cruzaras de casualidad con el artista o el número que venía más adelante. Entonces, cada vez que se prendía la luz o entraba alguien, para nosotros era una sorpresa total y eso ayudaba”.

Otro de los temas que tocaron fue la participación del público, que hasta el momento es reducida y respetando el distanciamiento social. Ricardo Morán espera que se vaya ampliando con el paso de los programas. Asimismo, dijo que los televidentes podrán votar desde sus casas, a partir de los cuartos de final de Perú tiene Talento.

Finalmente, se refirió a los planes a futuro que tiene como productor. Yo Soy Nueva Generación está por estrenarse, pero, como bien explicó, dependerá de Latina volver con La Voz, en especial con La Voz Senior, que como bien indicó Johnny, es uno de pocos programas que, recientemente, ha logrado congregar a toda la familia.

Justamente, en La Voz Senior apareció Mimi Succar, quien hoy forma parte del jurado de Perú tiene Talento, y para quien Ricardo Morán no tiene más que halagos: “Es chocicana, quiere a su Perú, tiene carisma, cariño, paciencia; es compañera y talentosísimo; canta increíble. Yo creo que la gente la conoce como la mamá de Tony Succar, pero a partir de hoy, Tonny Succar va a ser conocido como el hijo de Mimi”.

