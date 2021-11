“Reinas del show" vs "El reventonazo de la chola": ¿Qué programa lideró el ráting del sábado 30 de octubre? | Fuente: Composición

"Reinas del show" dejó de ser el programa líder en el ráting de los sábados. Esta vez, fue "El reventonazo de la chola" quien se posicionó en el primer lugar de la tabla con 11.8 puntos en el ránking destronando al espacio de entretenimiento de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, en la producción de GV se vivió un momento tenso luego de que las participantes se enfrentaran en la semifinal, sin embargo, eso no logró continuar como el más visto de los fines de semana.

En tercer lugar se encuentra "Los milagros de la rosa" con 10.1 y le sigue "JB en ATV" donde siguen con sus sketchs de imitación teniendo como a la principal estrella a Dayanita. Por otro lado, "La Voz Kids" no logra subir posiciones y continúa entre los cinco programas más vistos.

Los 10 programas más vistos el sábado 30 de octubre

1. "El reventonazo de la chola" - 11.8

2. "Reinas del show" - 11.5

3. "Los milagros de la rosa" - 10.1

4. "JB en ATV" - 9.6

5. "La Voz Kids" - 7.6

6. "América Noticias: edición sábado" - 7.1

7. "Los milagros de la rosa" - 7.0

8. "Estás en todas" - 7.0

9. Cine - "La rabia" - 6.7

10. Cine - "El señor doctor" - 6.5

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.