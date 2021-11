Dan Guido, novio de Diana Sánchez, reveló que padece de leucemia y esa fue la razón por la que ella decidió abandonar "Reinas del show". | Fuente: Instagram

Diana Sánchez reveló que se retiró de “Reinas del Show” para viajar a Estados Unidos para poder cuidar a su pareja Dan Guido quien sufre de leucemia.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la exchica reality contó que se retiró de la competencia de baile conducido por Gisela Valcárcel para estar junto a su pareja, Dan Guido, quien hace un mes fue diagnosticado con leucemia.Por medio de las redes sociales, su novio también compartió cómo ha venido sobrellevando su diagnóstico.

“Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia”, se lee en la descripción.

Asimismo, Dan Guido le agradeció a Diana Sánchez por decidir dejar “Reinas del show” para cuidarlo y así apoyarlo en su tratamiento.

“Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días / noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. Mi increíble novia se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte”, escribió.

Diana Sánchez acompañó a Dan Guido en las quimioterapias para que él pueda vencer la leucemia. | Fuente: Instagram

“Estoy en quimioterapias”

Tras la renuncia de Diana Sánchez al programa de baile y su viaje a Estados Unidos, Dan Guido inició su tratamiento contra el cáncer a la sangre.

“Ahora estoy sentado aquí un mes después de comenzar un tratamiento de quimioterapia suave con mi salud, mi felicidad y mi optimismo. Logré atravesar la oscuridad y salí al otro lado más agradecido que nunca por la vida increíble que tengo, pero lo más importante por la gente increíble que me rodea”, comunicó.

