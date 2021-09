“Reinas del Show” vs “La Voz Senior”: ¿Qué programa lideró el ráting del sábado 18 de setiembre? | Fuente: Composición

Gisela Valcárcel y "Reinas del Show" lideraron el ráting del sábado 18 de setiembre con 12.2 puntos en la tabla. El reality de baile estuvo lleno de momentos de tensión, uno de ellos fue cuando Emilia Drago no pudo concursar debido a que se fracturó la costilla. Por otro lado, hubo una rencilla entre Milena Zárate y el jurado Santi Lesmes ya que él comenzó a hablar de la hija de la colombiana.

En segundo puesto quedó "La Voz Senior" con 10.9, que acaparó la atención de los televidentes luego de que comenzaran las batallas entre los participantes. El tercer lugar lo ocupa "El reventonazo de la chola". En su programa, Ernesto Pimentel celebró su cumpleaños junto a su hijo Gael y sus amigos. Esta vez logró 10.6 puntos en el ráting.

En cuarto lugar se ubicó "JB en ATV", que bajó dos puestos desde la semana pasada en la tabla de los programas más vistos de la televisión peruana un fin de semana.

Emilia Drago se fracturó las costillas en "Reinas del Show"

En la última gala de "Reinas del Show", emitida el 18 de setiembre, la actriz Emilia Drago, que se había sumado con mucha expectativa como concursante del programa de baile, debió salir al aire para anunciar que no seguiría bailando tras fracturarse una costilla en el ensayo general.

La participante relató en el espacio televisivo conducido por Gisela Valcárcel que "entre los nervios y la ansiedad" se lanzó a los brazos de su compañero de baile durante un entrenamiento previo. "Caí encima de su hombro y me golpeé la costilla", dijo.

"Terminó el ensayo y le dije a Freddy [su compañero en la pista de baile]: 'como que me está doliendo acá'. Llegué a mi casa y ahora me he tomado una placa y tengo una costilla fracturada", contó Emilia Drago, cuya radiografía fue mostrada en vivo.

La bailarina Morella Petrozzi, miembro del jurado de "Reinas del Show", le recomendó a la actriz que guardara reposo, pues algo similar le pasó hace muchos años. Gisela Valcárcel, por su parte, señaló que podían esperar a que se recupere, lo que produjo que Emilia Drago se conmoviera hasta las lágrimas.

