"Reinas del show" vs. "Teletón 2021": Conoce qué programa lideró el ráting el sábado 6 de noviembre. | Fuente: Composición

“Reinas del show” volvió a subir al podio de los programas más vistos el sábado 6 de noviembre ya que lideró el ráting con la final que tuvo como ganadora a Isabel Acevedo.

Este programa logró captar la atención de los televidentes dejando atrás a la “Teletón 2021”, “La Voz Kids” y “JB en ATV”. Es así que el espacio de baile logró 12 puntos en el ránking. A ella le sigue “Estás en todas” con 6.9.

En tercer lugar, quedó “La Voz Kids” con 6.2, luego “JB en ATV” que en su programación mostraron una parodia del exministro Luis Barranzuela con su fiesta por el Día de la canción criolla; y en quinto lugar, “Teletón 2021” con 5.2 en el ráting.

Isabel Acevedo es la ganadora de "Reinas del show"

La segunda temporada de "Reinas del show" llegó a su gran final el sábado 6 de noviembre y hubo una ganadora: Isabel Acevedo, quien fue coronada por Gisela Valcárcel y consiguió llevarse los 20 mil soles de premio.

En la tercera ronda de la gran final, Brenda Carvalho, Gabriela Herrera e Isabel Acevedo se enfrentaron y solo una de ellas fue merecedora del triunfo.

Brenda Carvalho recibió el tercer lugar del jurado y Gabriela Herrera quedó en el segundo puesto. Tras recibir el premio, Isabel Acevedo compartió el dinero con su bailarín y su coreógrafo.

