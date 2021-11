Brenda Carvalho quedó en el tercer lugar de "Reinas del show". | Fuente: Instagram

Luego de que Isabel Acevedo ganara la segunda temporada de “Reinas del show”, Brenda Carvalho reveló que no formará parte de otra edición del programa de baile ya que buscará otros proyectos.

“A mí me gustaría venir con la corona. ¿Tú crees que yo voy a bailar ahorita de nuevo? no hay forma, ya me quité el gusto, ya es suficiente, ya basta”, dijo la brasilera.

Asimismo, Brenda Carvalho se sintió honrada y feliz de pertenecer a “Reinas del show” y más porque llegó a ser una de las finalistas.

“Es un cierre de año bien bonito, me estoy yendo feliz, contenta. No importa tercer, segundo, primer puesto. Yo de verdad me sentí muy reina y muy bien tratada acá con la producción”, agregó para El Trome. Además, reveló que si pisa otra vez el programa, le gustaría ser jurado.

Brenda Carvalho sorprendió en "Reinas del show" al bailar carnaval brasilero en el programa. | Fuente: Instagram

Isabel Acevedo es la ganadora de "Reinas del show"

La final de "Reinas del Show" dejó a una ganadora: Isabel Acevedo. La bailarina consiguió imponerse frente a sus contrincantes Brenda Carvalho y Gabriela Herrera, aunque para ella todas las concursantes son "chicas talentosas".

"La verdad ha estado difícil, reñido y yo estaba nerviosa", dijo al diario Trome. Y añadió que, durante todas las galas, trató de "disfrutar a todo momento y transmitir esa emoción que tenía al jurado" al mismo tiempo que se esforzaba por "pulir cada detalle".

Según Isabel Acevedo, en "Reinas del Show" le exigieron "mucho más" por ser bailarina y tener técnica. "Siempre esperaban más de mí y eso se veía en cada comentario", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.