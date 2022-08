Raúl Romero vuelve a la TV como entrenador del programa "La Voz Senior". | Fuente: Instagram / Raúl Romero

Hasta hace un tiempo, a Raúl Romero le parecía una misión imposible regresar a la televisión. Figura legendaria de la pantalla chica a inicios de los años 2000 gracias a programas como R con Erre y Habacilar, el conductor no había querido volver a este espacio hasta este año, que forma parte del equipo de entrenadores de La Voz Senior.

Antes de sumarse al nuevo proyecto, el vocalista de Los Nosequien y los Nosecuantos ya había rechazado dos propuestas de Latina, el canal por el que se transmitirá desde el 22 de agosto la segunda temporada del programa de concurso de canto dirigido a personas de la tercera edad. "No quería hacer televisión, porque me dediqué a otras cosas interesantes", dijo a El Comercio.

"Saqué el juego de mesa MathMax, mi libro, guiones, infinidad de canciones. Y cuando vino la pandemia hicimos transmisiones en vivo, en momentos complicados los artistas aportamos nuestro pequeño granito de arena", agregó Raúl Romero. Sin embargo, hubo algo en el formato de La Voz Senior que le hizo cambiar de opinión y repensar su regreso.

"Fue algo que hice porque extrañaba la televisión y al público, y porque era una manera de volver sin que se pusiera en juego toda esa recordación y todo lo que la gente tiene en su mente y en su corazón sobre los programas que hice. Era una manera de entrar en un formato consumado, establecido, en el que muchos elementos están en juego y no solamente yo", admitió.

Aunque al principio tuvo sus dudas, Raúl Romero no siente que haya tomado un rumbo equivocado con La Voz Senior. "Tuve miedo de haberme equivocado; pero ahora estoy feliz, pues siento que ha sido un acierto", comentó.



El conductor Raúl Romero regresa a la TV después de casi diez años. | Fuente: Difusión

Raúl Romero y su química con los entrenadores

En la mesa de 'coaches' de La Voz Senior, acompañan a Raúl Romero dos artistas nacionales y uno extranjero, como Eva Ayllón, Daniela Darcourt y René Farrait. Sobre todos ellos, el cantante de 'Magdalena' tuvo palabras de aprecio, que dan muestras de una buena química sobre el set.

"Con Eva nos tenemos cariño desde hace muchos años, y Daniela me parece excepcional, es súper creativa, tiene personalidad, carácter, y nos ayuda a sacarle el jugo al formato", señaló acerca de sus colegas femeninas. "En cuanto a René, a quien los peruanos lo quieren mucho y las muestras de afecto hacia él son inmensas, llegó un poco chupado, pero poco a poco se fue soltando", añadió.

Así, Raúl Romero destacó el "buen equipo" que se ha formado en La Voz Senior. "Bromeamos mucho y los concursantes propician momentos profundos de verdaderos homenajes a la vida, al trayecto, a la experiencia", indicó. Los concursantes, asimismo, produjeron en el conductor televisivo una reflexión acerca del papel que el programa cumple en sus vidas.

"Los participantes no buscan éxito, buscan una experiencia memorable, un cierre con broche de oro de una vida dedicada a su pasión, al canto. Hay gente que no pudo cantar o dedicarse a la música porque sus padres no los dejaron o porque ocurrieron cosas concretas, y aquí encuentran la oportunidad de hacer realidad eso que tienen pendiente", dijo al respecto.

Raúl Romero, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y René Farrait son los nuevos 'coaches' en "La Voz Senior". | Fuente: Difusión

Palabras de elogio para Cristian Rivero

Por otro lado, al referirse al resto del equipo de La Voz Senior que veremos en pantalla, Raúl Romero no dudó en tener palabras de aprecio para el presentador de esta segunda temporada, Cristian Rivero, quien además había señalado lo importante que era para él trabajar junto al cantante.

"Le tengo mucho cariño porque me parece un tipo excelente, tiene una capacidad inmensa para jugar en torno a la pauta, bromea, coge el momento y luego vuelve a la pauta como si nada hubiese pasado, tiene timing, es muy simpático. Yo no podría hacer lo que él hace por 'La Voz...', porque no tengo las cualidades que requiere tener un presentador para ese formato", sostuvo.

Según Raúl Romero, Cristian Rivero es capaz de "sacarle provecho a situaciones que vienen sin perder la pauta ni el ritmo". Además, mantiene "esa distancia perfecta con el invitado". "Cristian está haciendo un trabajo más que sobresaliente, no sé si en las anteriores temporadas ha sido así, pero ahora está muy gracioso", apuntó.

En cuanto a su ingreso a La Voz Senior, el también productor afirmó que espera que su "presencia ayude a redondear [el programa] para que más gente lo vea". Indicó que también le gusta "la posibilidad de hablar de música y canto", ya que tiene "más de 30 años" de experiencia en este campo. "No soy un virtuoso musical ni tengo una voz destacada, pero he adquirido experiencia y puedo compartir mis conocimientos, sentarme a hablar de música, dar consejos, aportar".

