Rebeca Escribens comunicó el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Rebeca Escribens

Rebeca Escribens, la actriz y conductora televisiva, comunicó en el Día del Padre una muy triste noticia: el fallecimiento de su padre. Según ella misma explicó en sus redes sociales, su progenitor partió mientras dormía y en compañía de sus hijos.

“Se fue, en su casa, su cama, tranquilo, durmiendo, sin dolor. Ya estás al lado de mi madre, la única mujer que te amo incondicionalmente. TE AMAMOS, PAPÁ. Tus hijos, Rebeca, Cecilia y Marco Antonio”, escribió la conductora de América Espectáculos, en el mensaje que acompaña a una foto donde se ve la mano de su padre sujetar la suya.

Las reacciones ante la muerte del padre de Rebeca Escribens

Las reacciones al triste anuncio de Rebeca Escibens no se han hecho esperar. La periodista Alvina Ruiz le comentó: “Te abrazo y Dios reciba a tu papi, Rebe querida. Contigo siempre”. Su compañero de canal, Jaime “Choca” Mendros le escribió lo siguiente: “Ahora no solo mamá sino papá te estarán chequeando desde arriba, Te quiero mucho, mi loca, y mucha fuerza”.

Otro sentido comentario fue el de la también conductora de televisión Karina Borrero: “Mi Rebe linda, te abrazo muy fuerte. Tu papi partió lleno de ese amor infinito que le entregaste siempre. Mucho amor en estos momentos para toda tu familia”. Mientras que “Maju” Mantilla le comentó: “Dios lo tenga en su Gloria. Abrazos al cielo. Cariños, Rebe”.

El padre de Rebeca Escribens ya venía delicado de salud

A inicios de junio, la misma Rebeca Escribens comunicó a través de sus redes sociales que se vio obligada a abandonar un show porque su padre tuvo una complicación de salud. “Disculpen a todos los asistentes que están en La Peña del Carajo. Tuve que irme de urgencia. Les pido una oración”, escribió entonces, junto con una imagen de su padre en una cama de hospital.

La obra fue “Mujeres sin pito”, donde actuó junto con Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos.

Y a fines enero de este año, también se ausentó de América Espectáculos para atender a su padre. “Gracias por todos los mensajes que me han enviado. Estoy alucinantemente conmovida, alucinada con el cariño que me tienen... pero sobre todo alucinada por el cariño que le tienen a mi viejo, a mi papi , que sin querer queriendo se ha ganado el corazoncito de ustedes también”, comentó en un video a inicios de años.

Y es que la conductora compartía videos donde salía junto a su padre, dándole ánimos y alegría.

