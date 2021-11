Isabel Acevedo ganó la segunda temporada de "Reinas del Show". | Fuente: Instagram / El gran show

La final de "Reinas del Show" dejó a una ganadora: Isabel Acevedo. La bailarina consiguió imponerse frente a sus contrincantes Brenda Carvalho y Gabriela Herrera, aunque para ella todas las concursantes son "chicas talentosas".

"La verdad ha estado difícil, reñido y yo estaba nerviosa", dijo al diario Trome. Y añadió que, durante todas las galas, trató de "disfrutar a todo momento y transmitir esa emoción que tenía al jurado" al mismo tiempo que se esforzaba por "pulir cada detalle".

Según Isabel Acevedo, en "Reinas del Show" le exigieron "mucho más" por ser bailarina y tener técnica. "Siempre esperaban más de mí y eso se veía en cada comentario", manifestó.

En la última gala, Acevedo dio todo de sí misma al ritmo de temas como "Brujería" y "Cholo soy", e incluso llegó a obtener 11 puntos de cuatro miembros del jurado. Gabriela Herrera quedó en segundo lugar del programa, mientras Brenda Carvalho en tercero.

Ganar "Reinas del Show", una celebración doble

Para Isabel Acevedo, llevarse la corona de "Reinas del Show" fue "una doble celebración", pues el sábado 6 de noviembre fue el cumpleaños de su padre, mientras el suyo es este domingo 7. "Creo que fue una cábala bailar este mismo día", indicó.

También resaltó que su corona se la dedica a su fallecido padre. "Estoy súper contenta, no tengo palabras y estoy en shock. A mi familia también se lo dedico. Mi mamá, mi hermana, mi sobrino y a mi segundo papá que siempre me apoyaron. Este logro es para ellos", dijo.

Finalmente, Acevedo agradeció a "Reinas del Show" por ofrecerle "la oportunidad de entrar con nombre propio" a un programa. Después de este show, reveló que se va a Estados Unidos "unas semanas" para darse un respiro.

Al coronarse como reina de la segunda temporada, la popular 'Chabelita' ganó 20 mil soles como premio.

