Allison Pastor renuncia en vivo a "Reinas del Show" tras intercambiar palabras con Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

Una noche de tensión se vivió en “Reinas del show” luego de que Allison Pastor, esposa de Erick Elera, renunciara en vivo al programa de baile tras tener un cruce de palabras con Gisela Valcárcel.

En la novela gala, los jurados no se mostraron conformes con la presentación de la bailarina y optaron por llamar a los coreógrafos para preguntarles que si había un error en el baile. En ese momento, Pastor reveló que no se sentía feliz con la música ni con la edición, a lo que su pareja en la pista aseguró que no le hicieron caso a ella cuando pidió los cambios.

Ante esto, Gisela Valcárcel defendió a la producción de “Reinas del show” y pidió que no especulen sobre un posible favoritismo, así que Allison Pastor decidió renunciar al programa.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que está hablando y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, dijo.

Ante la mirada del jurado, Gisela Valcárcel lamentó que la bailarina haya dado un paso al costado. “En los momentos de crisis es donde se ve la personalidad de los seres humanos, cómo somos. No es en los momentos que somos felices. Quizá ella no esperó que le contestara”, sentenció.

Al final, la conductora de “Reinas del show” pidió que se aplaudiera a la producción del programa. “No saldría en defensa de quien no conozco -en referencia a Allison Pastor-, conozco a la producción”, concluyó.

"¿Por qué no renunciaste antes?"

En medio de la conversación con Allison Pastor, Gisela Valcárcel le preguntó si se sentía cómoda desde que ingresó a la competencia, a lo que la participante dijo que no. Ante ello, la conductora le dijo: "Entonces, ¿por qué no renunciaste antes?", a lo que respondió: "Me quedé porque hablé con la producción y aquí estoy".

Ante el cruce de palabras, Pastor solo dejó el micrófono y fue Santi Lesmes, el jurado del programa, quien criticó este accionar. Por otro lado, Valcárcel atinó a aplaudir por la producción y defender a su equipo dejando que la concursante se retirara.

