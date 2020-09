Erick Elera y Allison Pastor cumplieron un año de casados. | Fuente: Instagram

Erick Elera y Allison Pastor celebran su primer año de casados. El actor se refirió a su pareja en su rol como esposa y madre, ya que se lleva bien con su hija Flavia (fruto de su primer matrimonio) desde que ambos comenzaron su relación. Por esa razón, aseguró que se ha ganado su respeto en todos los sentidos.

El recordado actor de "Al fondo hay sitio" contó que su hija mayor Flavia le pedía que celebrara su matrimonio pronto con Allison. Ambos tenían previsto casarse a inicios de este año; sin embargo, a pedido de la pequeña, festejaron su ceremonia oficial en el 2019.

“Allison se lleva bien con mi hija desde el principio, y eso para mí fue básico y me tiene tranquilo y contento”, dijo Erick Elera a Trome. “Se ha ganado mi respeto no solo como esposa y madre, también como persona. Creo que todo lo que me ha tocado vivir hizo que valore más esos detalles, pues es muy responsable”, sostuvo.

Además, el popular actor destacó que la motivación viene del uno al otro en el matrimonio, aunque cuenta su esposa Allison Pastor asume gran parte de las tareas en casa. Muy sorprendido, agregó que no tiene idea de cómo lo logra y “se quita el sombrero” por su labor como esposa y madre.

“De eso se trata, de complementarnos, motivarnos el uno al otro. Desde que estamos juntos aprendí muchas cosas de ella, como la disciplina. También estoy entrenando a su lado y no crean que se la pasa sin hacer nada. En casa no tenemos nana y se dedica 100% a Lucas, a la casa y sus cosas. No sé cómo hace para multiplicarse, la verdad, me quito el sombrero por eso”, aseguró.

UN AÑO DESDE LA BODA

Erick Elera y Allison Pastor contrajeron matrimonio el 31 de agosto del 2019 donde asistieron familiares y amigos, entre los que destacaron varios artistas de "De vuelta al barrio" como Mónica Sánchez, Sergio Gjurinovic, Luciana Blomberg y las gemelas Sirena y Raysa Ortiz. Asimismo, estuvo presente Andrés Wiese, con quien tiene una cercana amistad desde "Al fondo hay sitio".