"Reinas del Show" vs "La Voz Senior": ¿Qué programa lideró el ráting el sábado 25 de septiembre? | Fuente: Composición

Gisela Valcárcel y la segunda temporada de "Reinas del Show" lideraron el ráting del sábado 25 de setiembre con 13 puntos en el total de Hogares Lima. El reality de baile tuvo a Lady Guillén como la nueva eliminada y el enfrentamiento entre Isabel Acevedo y Gabriela Herrera fueron de los momentos más comentados de la noche.

En segundo puesto quedó “El reventonazo de la Chola’ con 10.1 puntos, superando esta semana a “JB en ATV” con 8.4 puntos y “La Voz Senior" con 7.6 puntos, empatando con “Estas en todas”.

Los programas que siguen en la lista son “Los milagros de la Rosa” en el puesto 7 con 6.2 puntos, “María Mercedes” con 5.5 puntos en el puesto 9 y “Cinescape” en el puesto 11 con 5.3 puntos.

GISELA VALCÁRCEL ENVÍA MENSAJE A SUS CRÍTICOS

En la última emisión de “Reinas de show”, Gisela Valcárcel se tomó un minuto para enviar un mensaje a sus críticos y aclaró que los malos comentarios que recibe no cambiarán su forma de ser.

“Me enterrarán romántica. Sí, soy una romántica y me encanta invitar a la gente a ser románticos. No me importa para nada si algunos les gusta que yo sea o no de una forma. Me amo como tú te amas y me encanta ser así”, dijo en el programa.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel ha sido cuestionada por la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del show” quien no estuvo de acuerdo con el trato de la producción por lo que prefirió dar un paso al costado.

