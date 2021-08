Korina Rivadeneira niega ser la competidora favorita de "Reinas del Show". | Fuente: Instagram/@rivadeneirak

Korina Rivadeneira niega un favoritismo hacia ella en “Reinas del Show”, luego de las críticas que recibió de parte de la conductora Magaly Medina y cibernautas en las redes sociales. Tras la renuncia en vivo de Allison Pastor, la modelo venezolana quedó entre las competidoras que llegaron a la final del programa conducido por Gisela Valcárcel.

En esa misma línea, la participante Korina Rivadeneira defendió su talento en la pista en declaraciones para GV Producciones: “Cumplo con todo para llegar a la final, a la última ronda, pero todo dependerá de qué tan prolija salga la coreografía, si algo falla en la final sería fatal, yo estoy optando por ir a la segura”.

La esposa de Mario Hart asegura que le gustaría llegar a la última ronda con Milena Zárate, porque admira su exigencia y dedicación. Por otro lado, se mostró incómoda por los ataques de los televidentes por ser la “favorita” de “Reinas del Show”. “A mí me han atacado tantísimo, yo espero que la gente recapacite, vea y entienda”, señaló.

“Yo me he ganado con un problema en donde no tenía nada que ver. Todas la competidoras llegamos a la final en las mismas condiciones. Nadie me está ‘haciendo la cama’ para yo ganar, eso no es así, es muy injusto que la gente piense esto porque yo me vengo esforzando y sacándome el ancho como para que suelten comentarios tan ligeros”, aclaró.

Korina Rivadeneira: Merezco la corona de “Reinas del Show”

A puertas de la gran final, Korina Rivadeneira busca llevarse la corona de “Reinas del Show”, motivo por el que salió en defensa de su participación. La venezolana confesó que, para todas las competidoras del programa, se tuvieron que hacer sacrificios para bailar frente a las cámaras cada sábado.

“Yo merezco, al igual que todas, llevarme esa corona. Todas nos hemos sacrificado, todas nos hemos sacado el ancho, todas hemos pasado por una lesión, no por las puras dejo a mi bebé en casa tantas horas para ensayar, lo hago porque quiero ganar y me estoy esforzando”, sostuvo la ex chica reality.

